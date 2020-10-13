Милицейский участок в Минске забросали «коктейлями Молотова»
Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» один из милицейских участков в Минске, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
«Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова», – говорится в сообщении. Три бутылки с зажигательной смесью были заброшены на дворовую территорию райуправления, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего он загорелся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, отметила Чемоданова.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, отметила Чемоданова.
Протесты в республике начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. 12 октября первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Белоруссии в случае необходимости будут применять боевое оружие на акциях протеста.
Протесты в республике начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. 12 октября первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Белоруссии в случае необходимости будут применять боевое оружие на акциях протеста.