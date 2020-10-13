Милицейский участок в Минске забросали «коктейлями Молотова»

«Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова», – говорится в сообщении. Три бутылки с зажигательной смесью были заброшены на дворовую территорию райуправления, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего он загорелся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, отметила Чемоданова.