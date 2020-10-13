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Милицейский участок в Минске забросали «коктейлями Молотова»

Ведомости

Неизвестные забросали «коктейлями Молотова» один из милицейских участков в Минске, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«Ночью в Советское РУВД Минска бросали коктейли Молотова», – говорится в сообщении. Три бутылки с зажигательной смесью были заброшены на дворовую территорию райуправления, один из снарядов попал в служебный автобус, в результате чего он загорелся. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, отметила Чемоданова.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, отметила Чемоданова.

Протесты в республике начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. 12 октября первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Белоруссии в случае необходимости будут применять боевое оружие на акциях протеста.

Протесты в республике начались после прошедших 9 августа выборов президента. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. 12 октября первый заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Белоруссии в случае необходимости будут применять боевое оружие на акциях протеста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных