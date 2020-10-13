В Госдуме разъяснили порядок формирования Госсовета

В июле Крашеннинников заявил, что Госсовет будет стоять во главе новой единой системы публичной власти России и обеспечивать ее работу, будучи «генератором идей». В то же время парламентарий отметил, что документально это представление о Госсовете пока не закреплено. Он добавил, что задачи органа не будут пересекаться с другими ветвями власти.