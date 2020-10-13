В Госдуме разъяснили порядок формирования Госсовета
Президент России Владимир Путин сможет назначать новых членов Госсовета, сообщил «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Там есть постоянные члены, которые [войдут] по должности, а есть, которых может включить президент», — сказал Крашенинников. Он добавил, что итоговое количество членов Госсовета и его состав будет определять глава государства.
В июле Крашеннинников заявил, что Госсовет будет стоять во главе новой единой системы публичной власти России и обеспечивать ее работу, будучи «генератором идей». В то же время парламентарий отметил, что документально это представление о Госсовете пока не закреплено. Он добавил, что задачи органа не будут пересекаться с другими ветвями власти.
Новая роль Госсовета предписана в поправках к Конституции, которые вступили в силу 4 июля по итогам общероссийского голосования. Президент инициировал изменение Основного закона 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта президентский законопроект приняли в Госдуме и Совете Федерации. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Конституции.
Общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию России проходило в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против ‒ 21,27%.