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В Госдуме разъяснили порядок формирования Госсовета

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Президент России Владимир Путин сможет назначать новых членов Госсовета, сообщил «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Там есть постоянные члены, которые [войдут] по должности, а есть, которых может включить президент», — сказал Крашенинников. Он добавил, что итоговое количество членов Госсовета и его состав будет определять глава государства.

В июле Крашеннинников заявил, что Госсовет будет стоять во главе новой единой системы публичной власти России и обеспечивать ее работу, будучи «генератором идей». В то же время парламентарий отметил, что документально это представление о Госсовете пока не закреплено. Он добавил, что задачи органа не будут пересекаться с другими ветвями власти.

Новая роль Госсовета предписана в поправках к Конституции, которые вступили в силу 4 июля по итогам общероссийского голосования. Президент инициировал изменение Основного закона 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта президентский законопроект приняли в Госдуме и Совете Федерации. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Конституции. 

Общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию России проходило в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против ‒ 21,27%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных