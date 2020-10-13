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В Госдуме объяснили полномочия президента в Госсовете

Ведомости

Президент Российской Федерации согласно Конституции будет не только формировать, но и возглавлять Госсовет, заявил «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Конечно, руководитель государства возглавит. Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции», — сказал Крашенинников. Ранее он заявил, что Госсовет будет формироваться как из постоянных членов, так и из тех, кого туда назначит глава государства. В июле приблизительный состав органа парламентарий описывал так: губернаторы, представители правительства и администрации президента.

Новая роль Госсовета предписана в поправках к Конституции, которые вступили в силу 4 июля по итогам общероссийского голосования. Подразумевается, что он должен возглавить единую систему публичной власти России, будучи «генератором идей». В то же время детально функционал, роль и порядок формирования госсовета до сих пор не определены.

Президент России Владимир Путин инициировал изменение Основного закона 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 11 марта президентский законопроект приняли в Госдуме и Совете Федерации. Затем документ поддержали все региональные парламенты России, а Конституционный суд подтвердил соответствие предлагаемых поправок неизменяемым главам Конституции. Общероссийское голосование по внесению изменений в конституцию России проходило в период с 25 июня по 1 июля 2020 г. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против ‒ 21,27%.

Ранее по теме: В Госдуме разъяснили порядок формирования Госсовета

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных