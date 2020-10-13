В Госдуме объяснили полномочия президента в Госсовете

«Конечно, руководитель государства возглавит. Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции», — сказал Крашенинников. Ранее он заявил, что Госсовет будет формироваться как из постоянных членов, так и из тех, кого туда назначит глава государства. В июле приблизительный состав органа парламентарий описывал так: губернаторы, представители правительства и администрации президента.