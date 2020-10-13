Экс-глава Дагестана Васильев стал врио замсекретаря генсовета «Единой России»

«Владимир Абдуалиевич [Васильев] четыре раза становился депутатом Государственной Думы, долгое время возглавлял фракцию, трудно переоценить его роль в выстраивании антикоррупционной работы в Республике Дагестан. И сейчас, когда «Единая Россия» осуществляет подготовку к избирательному циклу 2021 года, формирует свой список на выборах нижней палаты парламента, его опыт будет чрезвычайно востребован», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.