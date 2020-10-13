Экс-глава Дагестана Васильев стал врио замсекретаря генсовета «Единой России»
Президиум генсовета «Единой России» назначил бывшего главу Дагестана Владимира Васильева на должность временно исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии, сообщает пресс-служба ЕР.
«Владимир Васильев избран единогласно тайным голосованием», — говорится в сообщении.
Пост замсекретаря Генсовета партии оказался свободным после перехода Ольги Баталиной на должность заместителя министра труда.
«Владимир Абдуалиевич [Васильев] четыре раза становился депутатом Государственной Думы, долгое время возглавлял фракцию, трудно переоценить его роль в выстраивании антикоррупционной работы в Республике Дагестан. И сейчас, когда «Единая Россия» осуществляет подготовку к избирательному циклу 2021 года, формирует свой список на выборах нижней палаты парламента, его опыт будет чрезвычайно востребован», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Дагестана Владимира Васильева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.
Владимиру Васильеву 71 год. В конце 1990-х гг. он занимал пост замминистра МВД. В 2011 и 2016 гг. был избран депутатом Госдумы. В 2017 г. президент Путин назначил его врио главы Дагестана, в 2018 г. депутаты Народного собрания Дагестана избрали его главой республики. Васильев имеет звание генерал-полковника полиции.