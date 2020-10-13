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Экс-глава Дагестана Васильев стал врио замсекретаря генсовета «Единой России»

Ведомости

Президиум генсовета «Единой России» назначил бывшего главу Дагестана Владимира Васильева на должность временно исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии, сообщает пресс-служба ЕР.

«Владимир Васильев избран единогласно тайным голосованием», — говорится в сообщении.

Пост замсекретаря Генсовета партии оказался свободным после перехода Ольги Баталиной на должность заместителя министра труда.

«Владимир Абдуалиевич [Васильев] четыре раза становился депутатом Государственной Думы, долгое время возглавлял фракцию, трудно переоценить его роль в выстраивании антикоррупционной работы в Республике Дагестан. И сейчас, когда «Единая Россия» осуществляет подготовку к избирательному циклу 2021 года, формирует свой список на выборах нижней палаты парламента, его опыт будет чрезвычайно востребован», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Дагестана Владимира Васильева. Временно исполняющим обязанности руководителя региона сенатор от Ставропольского края Сергей Меликов.

Владимиру Васильеву 71 год. В конце 1990-х гг. он занимал пост замминистра МВД. В 2011 и 2016 гг. был избран депутатом Госдумы. В 2017 г. президент Путин назначил его врио главы Дагестана, в 2018 г. депутаты Народного собрания Дагестана избрали его главой республики. Васильев имеет звание генерал-полковника полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных