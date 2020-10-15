Песков ответил на обвинения ЕС в создании рабочей группы по дискредитации Навального
Заявление Совета Европейского союза (ЕС), что в администрации президента России была создана специальная рабочая группа для дискредитации основателя ФБК Алексея Навального, является ложным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во-первых, это не так. Во-вторых, собственно, в целом решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает», — сказал Песков, комментируя действия ЕС против России в связи с инцидентом с Навальным.
15 октября ЕС ввел санкции в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова.
В постановлении, опубликованном Советом ЕС, в числе прочего сказано, что начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин «был назначен в рабочую группу в администрации президента, роль которой заключалась в противодействии влиянию Навального в российском обществе, в том числе посредством операций, направленных на его дискредитацию». Также в документе говорится, что Навальный подвергался систематическим «преследованиям и репрессиям» со стороны российских государственных и судебных органов из-за его «видной роли в политической оппозиции».
20 августа Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, и впал в кому. Его привезли в больницу Омска, где он находился в течение двух дней. В результате проведенных обследований местные медики не нашли в анализах Навального следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ.
22 августа Навального перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Немецкие медики утверждают, что его отравили ядом из группы «Новичок». Так же говорят специалисты из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что найденное в биоматериалах основателя ФБК вещество схоже с «Новичком», но не входит в конвенцию запрещенных веществ.
27 августа Россия направила запрос в Германию с просьбой предоставить результаты обследования оппозиционера. Впоследствии Москва неоднократно повторила запрос, однако до сих пор не получила ответа. В ФРГ заявили, что не могут предоставить эти данные без согласия пациента. Сам Навальный, которого выписали из стационара 23 сентября, выразил уверенность, что его отравили «Новичком».