Песков ответил на обвинения ЕС в создании рабочей группы по дискредитации Навального

В постановлении, опубликованном Советом ЕС, в числе прочего сказано, что начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин «был назначен в рабочую группу в администрации президента, роль которой заключалась в противодействии влиянию Навального в российском обществе, в том числе посредством операций, направленных на его дискредитацию». Также в документе говорится, что Навальный подвергался систематическим «преследованиям и репрессиям» со стороны российских государственных и судебных органов из-за его «видной роли в политической оппозиции».