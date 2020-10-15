Канада ввела санкции в отношении 31 чиновника Белоруссии

Ранее лидеры Евросоюза договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за «фальсификацию» президентских выборов, сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Они вступили в силу 2 октября. В список вошли 40 белорусских чиновников. Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.