Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Канада ввела санкции в отношении 31 чиновника Белоруссии

Ведомости

Правительство Канады расширило список ограничительных мер в отношении граждан Белоруссии, сообщается на сайте канадского МИДа.

«14 октября 2020 года Канада ввела дополнительные санкции в отношении еще 31 белорусского чиновника, изменив положение о специальных экономических мерах (Беларусь)», — говорится в сообщении. Отмечается, что эти действия были предприняты в координации с Европейским Союзом.

29 сентября Лондон и Оттава ввели ограничения против 11 белорусских должностных лиц, включая сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора и главу администрации главы государства Игоря Сергеенко. Позднее Белоруссия приняла симметричные меры в отношении Великобритании и Канады.

Ранее лидеры Евросоюза договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за «фальсификацию» президентских выборов, сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Они вступили в силу 2 октября. В список вошли 40 белорусских чиновников. Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.

Ранее по теме: Белоруссия вводит санкции против Великобритании и Канады

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных