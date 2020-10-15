Канада ввела санкции в отношении 31 чиновника Белоруссии
Правительство Канады расширило список ограничительных мер в отношении граждан Белоруссии, сообщается на сайте канадского МИДа.
«14 октября 2020 года Канада ввела дополнительные санкции в отношении еще 31 белорусского чиновника, изменив положение о специальных экономических мерах (Беларусь)», — говорится в сообщении. Отмечается, что эти действия были предприняты в координации с Европейским Союзом.
29 сентября Лондон и Оттава ввели ограничения против 11 белорусских должностных лиц, включая сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора и главу администрации главы государства Игоря Сергеенко. Позднее Белоруссия приняла симметричные меры в отношении Великобритании и Канады.
Ранее лидеры Евросоюза договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за «фальсификацию» президентских выборов, сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Они вступили в силу 2 октября. В список вошли 40 белорусских чиновников. Лидеры ЕС также договорились ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится.