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Азербайджан заявил о ракетном обстреле Нахичевани Арменией

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Ордубадский район Нахичеванской автономной республики Азербайджана, которая отрезана от основной территории страны полосой армянской территории, подвергся обстрелу тактической ракетой вооруженных сил Армении с территории Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Ракета оперативно-тактического назначения, выпущенная вооруженными силами Армении из оккупированного Губадлинского района 15 октября в 10:44, взорвалась в Ордубадском районе Нахичеванской Автономной Республики», — говорится в сообщении. В Минобороны пояснили, что мирные жители не пострадали. На опубликованном министерством фото показаны обломки, которые якобы принадлежат упавшей ракете. Ее тип не сообщается.

В Минобороны Армении опровергли факт обстрела тактическими ракетами территории Нахичеванской автономии. «Это очередная ложь азербайджанского военно-политического руководства», — написала в Facebook пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.

Предыдущий случай использования Арменией тактических ракет для обстрела азербайджанской территории произошел, по мнению Баку, 11 октября. Тогда, считают в Минобороны Азербайджана, при попадании ракеты армянского тактического ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус» в один из районов крупного города Гянджа (более 300 тыс. человек) погибли девять человек и были ранены 34 человека. Армения признавала только ракетный обстрел Гянджи, который произошел 4 октября. Тогда погиб один человек. В Ереване заявили, что это было ответом на обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а целью удара были не жилые районы, а военный аэродром, который армянская сторона объявила уничтоженным.

Нахичеванская автономная республика не имеет сухопутной связи с основной территорией Азербайджана: от него анклав с севера и востока отделяет полоса территории Армении, а также неподконтрольная Баку территория Нагорного Карабаха. На западе и юго-западе Нахичевань граничит с Турцией, на юге с Ираном.

10 октября Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили перемирие, однако почти сразу появились сообщения о его нарушении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных