Азербайджан заявил о ракетном обстреле Нахичевани Арменией
Ордубадский район Нахичеванской автономной республики Азербайджана, которая отрезана от основной территории страны полосой армянской территории, подвергся обстрелу тактической ракетой вооруженных сил Армении с территории Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Ракета оперативно-тактического назначения, выпущенная вооруженными силами Армении из оккупированного Губадлинского района 15 октября в 10:44, взорвалась в Ордубадском районе Нахичеванской Автономной Республики», — говорится в сообщении. В Минобороны пояснили, что мирные жители не пострадали. На опубликованном министерством фото показаны обломки, которые якобы принадлежат упавшей ракете. Ее тип не сообщается.
Предыдущий случай использования Арменией тактических ракет для обстрела азербайджанской территории произошел, по мнению Баку, 11 октября. Тогда, считают в Минобороны Азербайджана, при попадании ракеты армянского тактического ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус» в один из районов крупного города Гянджа (более 300 тыс. человек) погибли девять человек и были ранены 34 человека. Армения признавала только ракетный обстрел Гянджи, который произошел 4 октября. Тогда погиб один человек. В Ереване заявили, что это было ответом на обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а целью удара были не жилые районы, а военный аэродром, который армянская сторона объявила уничтоженным.
Нахичеванская автономная республика не имеет сухопутной связи с основной территорией Азербайджана: от него анклав с севера и востока отделяет полоса территории Армении, а также неподконтрольная Баку территория Нагорного Карабаха. На западе и юго-западе Нахичевань граничит с Турцией, на юге с Ираном.
10 октября Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили перемирие, однако почти сразу появились сообщения о его нарушении.