Азербайджан заявил о ракетном обстреле Нахичевани Арменией

Предыдущий случай использования Арменией тактических ракет для обстрела азербайджанской территории произошел, по мнению Баку, 11 октября. Тогда, считают в Минобороны Азербайджана, при попадании ракеты армянского тактического ракетного комплекса 9К72 «Эльбрус» в один из районов крупного города Гянджа (более 300 тыс. человек) погибли девять человек и были ранены 34 человека. Армения признавала только ракетный обстрел Гянджи, который произошел 4 октября. Тогда погиб один человек. В Ереване заявили, что это было ответом на обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а целью удара были не жилые районы, а военный аэродром, который армянская сторона объявила уничтоженным.