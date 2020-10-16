Шойгу подписал договор о сотрудничестве с министром обороны Казахстана

В минобороны Казахстана сообщили о подписании обновленного договора о военном сотрудничестве между странами. «Обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт», — пояснили в казахстанском оборонном ведомстве, добавив, что после вступления документа в силу прекратит свое действие договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года, основные положения которого были реализованы.