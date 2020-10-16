Шойгу подписал договор о сотрудничестве с министром обороны Казахстана
Министры обороны Казахстана и России Нурлан Ермекбаев и Сергей Шойгу подписали межгосударственный договор о двустороннем военном сотрудничестве. Встреча прошла в Нур-Султане, сообщили в российском военном ведомстве, отметив, что это «беспрецедентный документ».
«Министры обороны России Сергей Шойгу и Казахстана Нурлан Ермекбаев в пятницу подписали в Нур-Султане межгосударственный договор о двустороннем военном сотрудничестве», — говорится в сообщении пресс-службы. В Минобороны России пояснили, что обычно в таких случаях подписывается межправительственное соглашение, однако данный договор выше по значимости. Стороны также подписали план сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2021 г., который «по всем разделам кратно шире, чем был план на текущий год».
В минобороны Казахстана сообщили о подписании обновленного договора о военном сотрудничестве между странами. «Обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт», — пояснили в казахстанском оборонном ведомстве, добавив, что после вступления документа в силу прекратит свое действие договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года, основные положения которого были реализованы.
Обновленный документ, в частности, включает военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях и мероприятиях боевой подготовки войск.