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Шойгу подписал договор о сотрудничестве с министром обороны Казахстана

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Министры обороны Казахстана и России Нурлан Ермекбаев и Сергей Шойгу подписали межгосударственный договор о двустороннем военном сотрудничестве. Встреча прошла в Нур-Султане, сообщили в российском военном ведомстве, отметив, что это «беспрецедентный документ».

«Министры обороны России Сергей Шойгу и Казахстана Нурлан Ермекбаев в пятницу подписали в Нур-Султане межгосударственный договор о двустороннем военном сотрудничестве», — говорится в сообщении пресс-службы. В Минобороны России пояснили, что обычно в таких случаях подписывается межправительственное соглашение, однако данный договор выше по значимости. Стороны также подписали план сотрудничества между военными ведомствами двух стран на 2021 г., который «по всем разделам кратно шире, чем был план на текущий год».

В минобороны Казахстана сообщили о подписании обновленного договора о военном сотрудничестве между странами. «Обновленный договор также дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт», — пояснили в казахстанском оборонном ведомстве, добавив, что после вступления документа в силу прекратит свое действие договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года, основные положения которого были реализованы.

Обновленный документ, в частности, включает военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях и мероприятиях боевой подготовки войск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных