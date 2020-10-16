Советник Трампа выступил против продления СНВ-3 на условиях Путина

Ранее сегодня Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий хотя бы на один год. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Глава государства подчеркнул, что у Москвы появились новые системы вооружения, а у американской стороны нет, «во всяком случае, пока». Однако Россия не отказывается от обсуждения и этой стороны вопроса, отметил российский лидер.