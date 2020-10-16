Советник Трампа выступил против продления СНВ-3 на условиях Путина
Предложение президента России Владимира Путина продлить двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще на год без дополнительных условий не подходит американцам, заявил советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен.
«Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок — провальный», — приводит слова О'Брайена пресс-служба Cовета национальной безопасности (СНБ) США. Советник Трампа пояснил, что США готовы на годичное продление соглашения только если обе стороны согласяться на «заморозку» своих ядерных потенциалов.
«Это было бы победой для обеих сторон, и мы считали, что русские готовы принять это предложение, когда я встречался со своим коллегой в Женеве», — написал О’Брайен. Он выразил надежду, что Россия «пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений».
Ранее сегодня Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий хотя бы на один год. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Глава государства подчеркнул, что у Москвы появились новые системы вооружения, а у американской стороны нет, «во всяком случае, пока». Однако Россия не отказывается от обсуждения и этой стороны вопроса, отметил российский лидер.
Договор о СНВ-3 был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 г.