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Премьер Канады обсудил с Пашиняном конфликт в Нагорном Карабахе

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил со своим армянским коллегой Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом Трюдо рассказал журналистам, передает ТАСС. Трюдо призвал стороны военного конфликта к диалогу для мирного урегулирования ситуации. 

«Сегодня утром я поговорил с премьер-министром Армении Пашиняном и выразил нашу озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе. Я сказал, что Канада продолжит усиленно работать со всеми нашими союзниками, чтобы положить конец насилию», — заявил Трюдо.

Ереван и Баку заключили соглашение о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха в Москве в ночь с 9 по 10 октября. Подразумевалось, что боевые действия будут остановлены с 12:00 10 октября. Однако вскоре вооруженные столкновения возобновились. Обе страны взаимно обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что нарушить перемирие Азербайджан убедила Турция. Ранее ее президент Реджеп Эрдоган высказался о необходимости покончить с «армянской оккупацией» в Карабахе. Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности предоставить Баку военную помощь.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.

Ранее по теме: Алиев рассказал о просьбе Армении о перемирии в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных