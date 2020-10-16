Премьер Канады обсудил с Пашиняном конфликт в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил со своим армянским коллегой Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом Трюдо рассказал журналистам, передает ТАСС. Трюдо призвал стороны военного конфликта к диалогу для мирного урегулирования ситуации.
«Сегодня утром я поговорил с премьер-министром Армении Пашиняном и выразил нашу озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе. Я сказал, что Канада продолжит усиленно работать со всеми нашими союзниками, чтобы положить конец насилию», — заявил Трюдо.
Ереван и Баку заключили соглашение о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха в Москве в ночь с 9 по 10 октября. Подразумевалось, что боевые действия будут остановлены с 12:00 10 октября. Однако вскоре вооруженные столкновения возобновились. Обе страны взаимно обвинили друг друга в нарушении соглашения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что нарушить перемирие Азербайджан убедила Турция. Ранее ее президент Реджеп Эрдоган высказался о необходимости покончить с «армянской оккупацией» в Карабахе. Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности предоставить Баку военную помощь.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.