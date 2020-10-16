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Азербайджан включил депутата Госдумы Милонова в «черный список»

Ведомости

Министерство иностранных дел Азербайджана включило в черный список депутата Госдумы Виталия Милонова за несогласованный визит в Нагорный Карабах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства. 

«Мы решительно осуждаем незаконный визит Виталия Милонова, члена Государственной думы РФ от правящей партии «Единая Россия» в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской республики. Этот незаконный визит, который состоялся в контексте новой агрессии Армении против Азербайджана и открыто поддержал так называемый режим на оккупированных территориях Азербайджана, полностью противоречит отношениям между Азербайджаном и Россией на высоком уровне», — говорится в сообщении. 

Азербайджан в 2013 г. обнародовал черный список иностранцев, которые посетили без согласования с азербайджанскими властями территорию непризнанной Наголо-Карабахской республики лицам из нее запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.

Там отметили, что «такой безответственный шаг депутата» не соответствует «официальной позиции Российской Федерации в поддержку территориальной целостности Азербайджанской республики». 

Ереван и Баку заключили соглашение о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха в Москве в ночь с 9 по 10 октября. Подразумевалось, что боевые действия будут остановлены с 12:00 10 октября. Однако вскоре вооруженные столкновения возобновились. Обе страны взаимно обвинили друг друга в нарушении соглашения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что нарушить перемирие Азербайджан убедила Турция. Ранее ее президент Реджеп Эрдоган высказался о необходимости покончить с «армянской оккупацией» в Карабахе. Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности предоставить Баку военную помощь.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных