В ОДКБ заявили об отсутствии планов посылать миротворцев в Нагорный Карабах
Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует посылать миротворцев для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявил ее генеральный секретарь Станислав Зась агентству «БелТА».
«Сейчас в повестке дня не стоит вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе», — сказал Зась. По его словам, к решению ситуации непосредственно привлечены Армения, Азербайджан и Минская группа ОБСЕ.
В то же время Зась отметил, что в 2021 г. ОДКБ намерено договориться с ООН о включении в международные миротворческие силы организации своих миротворцев (3,6 тыс. человек из контингентов всех стран-участниц). В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Эти страны обязаны совместно участвовать в отражении военной агрессии против одного из участников организации. В 2009 г. были созданы Коллективные силы оперативного реагирования с целью совместного противостояния внешней агрессии и терроризму.
Ранее, 14 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости ввода на территорию Нагорного Карабаха российских военных наблюдателей. Он добавил, что страны-члены Минской группы ОБСЕ прорабатывают вариант со вводом миротворцев в пять районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые армянская сторона называет «зоной безопасности» и использует как буфер в противостоянии с Азербайджаном. Миротворческие контингенты, по мысли авторов плана, должны войти туда после того, как местные формирования и армянские военные оставят их и разблокируют все транспортные коммуникации.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта, используют в боях весь спектр тяжелого вооружения. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой. 10 октября противоборствующие стороны при посредничестве России заключили перемирие, однако взаимные обстрелы и локальные бои не прекратились.