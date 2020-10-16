В ОДКБ заявили об отсутствии планов посылать миротворцев в Нагорный Карабах

В то же время Зась отметил, что в 2021 г. ОДКБ намерено договориться с ООН о включении в международные миротворческие силы организации своих миротворцев (3,6 тыс. человек из контингентов всех стран-участниц). В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Эти страны обязаны совместно участвовать в отражении военной агрессии против одного из участников организации. В 2009 г. были созданы Коллективные силы оперативного реагирования с целью совместного противостояния внешней агрессии и терроризму.