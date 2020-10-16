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В ОДКБ заявили об отсутствии планов посылать миротворцев в Нагорный Карабах

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Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) не планирует посылать миротворцев для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявил ее генеральный секретарь Станислав Зась агентству «БелТА».

«Сейчас в повестке дня не стоит вопрос подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе», — сказал Зась. По его словам, к решению ситуации непосредственно привлечены Армения, Азербайджан и Минская группа ОБСЕ.

В то же время Зась отметил, что в 2021 г. ОДКБ намерено договориться с ООН о включении в международные миротворческие силы организации своих миротворцев (3,6 тыс. человек из контингентов всех стран-участниц). В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Эти страны обязаны совместно участвовать в отражении военной агрессии против одного из участников организации. В 2009 г. были созданы Коллективные силы оперативного реагирования с целью совместного противостояния внешней агрессии и терроризму.

Ранее, 14 октября, глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости ввода на территорию Нагорного Карабаха российских военных наблюдателей. Он добавил, что страны-члены Минской группы ОБСЕ прорабатывают вариант со вводом миротворцев в пять районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые армянская сторона называет «зоной безопасности» и использует как буфер в противостоянии с Азербайджаном. Миротворческие контингенты, по мысли авторов плана, должны войти туда после того, как местные формирования и армянские военные оставят их и разблокируют все транспортные коммуникации.

Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией за спорную территорию Нагорного Карабаха начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта, используют в боях весь спектр тяжелого вооружения. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой. 10 октября противоборствующие стороны при посредничестве России заключили перемирие, однако взаимные обстрелы и локальные бои не прекратились.

Ранее по теме: Азербайджан заявил о ракетном обстреле Нахичевани Арменией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных