В Азербайджане сообщили об уничтожении армянского штурмовика Су-25
Военные сбили очередной армянский штурмовик Су-25, сообщается на сайте минобороны Азербайджана.
«18 октября в 12.30 подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской Армии на Джебраильском направлении», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в комментарии «РИА Новости» опровергла заявление азербайджанского оборонного ведомства.
В Баку накануне также сообщали об уничтожении армянского Су-25, в минобороны Армении обвинили Азербайджан в распространении дезинформации.
В субботу Армения и Азербайджан объявили о вступлении в силу режима прекращения огня с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск) в гуманитарных целях. Утром в воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.