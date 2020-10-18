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В Азербайджане сообщили об уничтожении армянского штурмовика Су-25

Ведомости

Военные сбили очередной армянский штурмовик Су-25, сообщается на сайте минобороны Азербайджана.

«18 октября в 12.30 подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской Армии на Джебраильском направлении», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в комментарии «РИА Новости» опровергла заявление азербайджанского оборонного ведомства.

В Баку накануне также сообщали об уничтожении армянского Су-25, в минобороны Армении обвинили Азербайджан в распространении дезинформации.

В субботу Армения и Азербайджан объявили о вступлении в силу режима прекращения огня с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск) в гуманитарных целях. Утром в воскресенье стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Страны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах при этом с 1991 г. считает себя независимой республикой. Армения, со своей стороны, готова признать независимость Карабаха.

Ранее по теме: Алиев рассказал о просьбе Армении о перемирии в Карабахе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных