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В Белоруссии выпустили из СИЗО российского политтехнолога Шклярова

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Российского политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из СИЗО в Белоруссии под поручительство политолога Юрия Воскресенского, сообщили «Новой газете» Воскресенский и адвокат Шклярова Антон Гашинский.

«Еще 14 октября Шклярову была изменена мера пресечения на домашний арест с личным поручительством гражданина Воскресенского», — рассказал Воскресенский, пояснив, что сейчас политтехнолог находится дома у матери в Минске. Гашинский также подтвердил, что Шкляров уже вышел из СИЗО. 

Шклярова задержали в Белоруссии в конце июля, за 10 дней до выборов президента страны. В КГБ страны выяснили, что он консультировал администраторов различных оппозиционных политических групп в социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни». Именно так называется видеоблог Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится под арестом по обвинению в применении насилия к полицейскому. В конце сентября Госдеп США потребовал у властей Белоруссии освободить Шклярова, так как он является, в том числе, и американским гражданином.

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Виталий Шкляров известен тем, что консультировал Ксению Собчак во время выборов в президенты России. Он также работал со штабами немецкого канцлера Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и других политиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных