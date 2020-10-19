В Белоруссии выпустили из СИЗО российского политтехнолога Шклярова
Российского политтехнолога Виталия Шклярова выпустили из СИЗО в Белоруссии под поручительство политолога Юрия Воскресенского, сообщили «Новой газете» Воскресенский и адвокат Шклярова Антон Гашинский.
«Еще 14 октября Шклярову была изменена мера пресечения на домашний арест с личным поручительством гражданина Воскресенского», — рассказал Воскресенский, пояснив, что сейчас политтехнолог находится дома у матери в Минске. Гашинский также подтвердил, что Шкляров уже вышел из СИЗО.
Шклярова задержали в Белоруссии в конце июля, за 10 дней до выборов президента страны. В КГБ страны выяснили, что он консультировал администраторов различных оппозиционных политических групп в социальных сетях, объединенных названием «Страна для жизни». Именно так называется видеоблог Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится под арестом по обвинению в применении насилия к полицейскому. В конце сентября Госдеп США потребовал у властей Белоруссии освободить Шклярова, так как он является, в том числе, и американским гражданином.
Виталий Шкляров известен тем, что консультировал Ксению Собчак во время выборов в президенты России. Он также работал со штабами немецкого канцлера Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы и других политиков.