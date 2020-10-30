Пашинян назвал «оптимальное решение» конфликта в Нагорном Карабахе
«Оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе мог бы стать ввод российских миротворцев, сообщил в интервью газете The Daily Telegraph премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.
«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — сказал политик. Однако проблема, по словам Пашиняна, заключается в том, что подобное решение должно быть одобрено всеми сторонами конфликта.
14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что было бы правильно в текущей ситуации ввести в Карабах «даже не миротворцев, а военных наблюдателей». Этого, по мнению главы ведомства, было бы достаточно. 24 октября глава МИДа Армении Зограб Мнацаканян сообщил о поддержке Ереваном идеи ввода в зону конфликта миротворческих сил. По мнению армянских властей, такой шаг помог бы остановить военные действия в регионе, а затем закрепить режим прекращения огня. При этом в Кремле подчеркнули, что ввод миротворцев может быть осуществлен только с согласия и Еревана, и Баку.
Однако президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу NTV заявил, что во время активных боевых действий говорить о введении миротворцев «немного рано». Тем не менее данный вопрос обсуждается, отметил он.
Нагорный Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его самостоятельной республикой. На протяжении многих лет между Арменией и Азербайджаном продолжался конфликт на почве определения статуса данной территории. В 1994 г. страны подписали соглашение о режиме прекращения огня. В начале 2000-х конфликт на короткие сроки обострялся, однако полномасштабные военные действия впервые за 26 лет начались в Карабахе 27 сентября этого года. Сейчас Баку требует от Еревана освободить принадлежащие Азербайджану территории. Армения настаивает, что Карабах исторически был населен армянами, и выражает готовность признать независимость НКР.