Пашинян назвал «оптимальное решение» конфликта в Нагорном Карабахе

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что было бы правильно в текущей ситуации ввести в Карабах «даже не миротворцев, а военных наблюдателей». Этого, по мнению главы ведомства, было бы достаточно. 24 октября глава МИДа Армении Зограб Мнацаканян сообщил о поддержке Ереваном идеи ввода в зону конфликта миротворческих сил. По мнению армянских властей, такой шаг помог бы остановить военные действия в регионе, а затем закрепить режим прекращения огня. При этом в Кремле подчеркнули, что ввод миротворцев может быть осуществлен только с согласия и Еревана, и Баку.