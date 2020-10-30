МИД России заявил об управлении белорусскими протестами с Украины

Белоруссия уже закрывала границу с Литвой и Польшей 17 сентября, тогда же была усилена и охрана границы с Украиной. Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко. Евросоюз, Великобритания и Канада не признали результаты голосования и наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии.