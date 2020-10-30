МИД России заявил об управлении белорусскими протестами с Украины
МИД России располагает информацией об управлении протестами в Белоруссии, в том числе из Украины, заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.
«Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе, с территории Украины», — сказал Сыромолотов. Несмотря на постепенное сокращение масштабов протестов, они становятся более радикальными, отметил он. На улицы выходит меньше людей, но среди них становится больше «воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей».
Замглавы МИД отметил, что белорусы «реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил». Компетентные органы России и Белоруссии «поддерживают тесное взаимодействие по проблематике обеспечения безопасности», добавил он.
29 октября Белоруссия частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ республики не означает их превращения в «железный занавес». В то же время он заметил, что власти сопредельных государств «бросили вызов» Минску, хотя народы этих стран «не виноваты».
Белоруссия уже закрывала границу с Литвой и Польшей 17 сентября, тогда же была усилена и охрана границы с Украиной. Лукашенко объяснил эти действия «угрозой войны», навязываемой извне, и желанием не дать ей распространиться на территорию республики. Это было сделано после первого месяца протестов, начавшихся 9 августа, в день выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко. Евросоюз, Великобритания и Канада не признали результаты голосования и наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии.