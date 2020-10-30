Песков назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах
Миротворцы могут быть введены в зону конфликта Нагорного Карабаха только с согласия обеих сторон, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы уже неоднократно отвечали на аналогичные вопросы. Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон», — заявил Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинин заявил, что ввод российских миротворцев мог бы стать «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз главы министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.