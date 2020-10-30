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Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Измире

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением в Измире, сообщает пресс-службе Кремля.

«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир», — цитирует пресс-служба телеграмму Путина Эрдогану. 

Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Землетрясение в турецком Измире магнитудой 6,6  произошло сегодня, 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами. В МВД страны сообщили, что в районах Борнова и Байраклы города разрушены шесть жилых зданий. По последним данным, погибли шесть и пострадали 230 человек.

Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле, однако там не сообщается о погибших или пострадавших. В район бедствия направили дополнительные силы полиции и спасателей с оборудованием и транспортом, в том числе, с использованием военно-транспортной авиации. Ведется разведка местности авиацией и беспилотниками. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где погибли два человека, а также зафиксированы разрушения.

Ранее по теме: Число погибших при землетрясении в турецком Измире выросло до шести

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных