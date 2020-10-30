Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Измире
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Эрдогану в связи с землетрясением в Измире, сообщает пресс-службе Кремля.
«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир», — цитирует пресс-служба телеграмму Путина Эрдогану.
Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Землетрясение в турецком Измире магнитудой 6,6 произошло сегодня, 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами. В МВД страны сообщили, что в районах Борнова и Байраклы города разрушены шесть жилых зданий. По последним данным, погибли шесть и пострадали 230 человек.
Разрушения также коснулись окрестных городов Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле, однако там не сообщается о погибших или пострадавших. В район бедствия направили дополнительные силы полиции и спасателей с оборудованием и транспортом, в том числе, с использованием военно-транспортной авиации. Ведется разведка местности авиацией и беспилотниками. Удар стихии пришелся также на близлежащий греческий остров Самос, где погибли два человека, а также зафиксированы разрушения.