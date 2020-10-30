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Число погибших при землетрясении в турецком Измире выросло до шести

Ведомости

По последним данным, в результате землетрясения в городе Измир на западе Турции погибли шесть человек, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

«Всего погибло 6 граждан, из которых 1 утонул, а 257 человек получили ранения», — говорится в сообщении. Поисково-спасательные работы продолжаются в 12 разрушенных и поврежденных зданиях в Измире, а также в прилегающих к городу районах. в поисковых операциях используется жандармерия, спасатели, авиация и беспилотники.

Тремя транспортными самолетами ВВС Турции отправились в Измир из Анкары, Эрзурума и Диярбакыра дополнительные поисково-спасательные силы AFAD, а также автомобили и оборудование.

Ранее сообщалось о четырех погибших в Измире и 120 пострадавших. Кроме того, стало известно о двух жертвах землетрясения на греческом острове Самос.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в турецком городе Измир днем 30 октября. Его эпицентр находился на дне Эгейского моря, недалеко от побережья. Кроме Измира разрушения зафиксированы в городах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле на западе Турции, а также на греческом острове Самос.

Ранее по теме: В результате землетрясения в Измире погибло не менее четырех человек

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных