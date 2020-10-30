Число погибших при землетрясении в турецком Измире выросло до шести
По последним данным, в результате землетрясения в городе Измир на западе Турции погибли шесть человек, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).
«Всего погибло 6 граждан, из которых 1 утонул, а 257 человек получили ранения», — говорится в сообщении. Поисково-спасательные работы продолжаются в 12 разрушенных и поврежденных зданиях в Измире, а также в прилегающих к городу районах. в поисковых операциях используется жандармерия, спасатели, авиация и беспилотники.
Тремя транспортными самолетами ВВС Турции отправились в Измир из Анкары, Эрзурума и Диярбакыра дополнительные поисково-спасательные силы AFAD, а также автомобили и оборудование.
Ранее сообщалось о четырех погибших в Измире и 120 пострадавших. Кроме того, стало известно о двух жертвах землетрясения на греческом острове Самос.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в турецком городе Измир днем 30 октября. Его эпицентр находился на дне Эгейского моря, недалеко от побережья. Кроме Измира разрушения зафиксированы в городах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле на западе Турции, а также на греческом острове Самос.