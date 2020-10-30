Число погибших при землетрясении в турецком Измире выросло до шести

«Всего погибло 6 граждан, из которых 1 утонул, а 257 человек получили ранения», — говорится в сообщении. Поисково-спасательные работы продолжаются в 12 разрушенных и поврежденных зданиях в Измире, а также в прилегающих к городу районах. в поисковых операциях используется жандармерия, спасатели, авиация и беспилотники.