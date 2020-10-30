В результате землетрясения в Измире погибло не менее четырех человек

Землетрясение в Измире магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами. В МВД страны сообщили, что в районах Борнова и Байраклы города разрушены шесть жилых зданий.