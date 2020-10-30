В результате землетрясения в Измире погибло не менее четырех человек
По предварительным данным, в результате землетрясения в городе Измир на западе Турции погибли четыре человека, сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
«К сожалению, в результате землетрясения в Измире погибли 4 наших гражданина. Всего от землетрясения пострадали 120 человек», — написал Коджа в своем Twitter. Он добавил, что в городе находятся 35 дополнительных медицинских бригад и 2 вертолета скорой помощи.
Землетрясение в Измире магнитудой 6,6 произошло днем 30 октября. Очаг находился в Эгейском море близ побережья на глубине 16,5 км. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. После землетрясения Измир накрыла волна цунами. В МВД страны сообщили, что в районах Борнова и Байраклы города разрушены шесть жилых зданий.
Глава МВД Турции Сулейман Соулу сообщил, что небольшие повреждения зданий зафиксированы в городах Ушак, Денизли, Маниса, Балыкесир, Айдын и Мугле. Землетрясение также обрушилось на соседний греческий остров Самос, там зафиксированы разрушения и пострадавшие.