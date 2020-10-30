Бельгия вернула жесткий карантин из-за коронавируса

Первой стала Ирландия. Там с 22 октября на 6 недель запрещено удаляться от дома более, чем на 5 км, ходить в гости, собираться в помещениях и на открытом воздухе. Второй страной, вернувшей полный карантин, стала Чехия. Словения, в свою очередь, закрыла въезд и выезд из всех городов и запретила перемещаться между муниципалитетами за исключением ряда случаев.