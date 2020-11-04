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Выборы в Северной Дакоте выиграл умерший республиканец

Ведомости

Представитель Республиканской партии Дэвид Эндал, который умер от коронавируса, победил на выборах по своему округу в законодательное собрание штата Северная Дакота, сообщает The Independent.

55-летний кандидат, умерший 5 октября, набрал 33% голосов.

«Эндал выиграл на предварительном голосовании за несколько недель до своей болезни, и остался в бюллетенях даже после смерти, так как досрочное голосование уже шло полным ходом и бюллетени нельзя было изменить», — пишет газета.

Теперь замену умершему республиканцу будет искать партия, которая для этой цели соберет комитет. В то же время могут быть проведены внеочередные выборы, отмечает издание.

В Северной Дакоте с начала пандемии выявлены 47 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 3 ноября их количество увеличилось на 1100 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных