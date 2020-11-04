Выборы в Северной Дакоте выиграл умерший республиканец
Представитель Республиканской партии Дэвид Эндал, который умер от коронавируса, победил на выборах по своему округу в законодательное собрание штата Северная Дакота, сообщает The Independent.
55-летний кандидат, умерший 5 октября, набрал 33% голосов.
«Эндал выиграл на предварительном голосовании за несколько недель до своей болезни, и остался в бюллетенях даже после смерти, так как досрочное голосование уже шло полным ходом и бюллетени нельзя было изменить», — пишет газета.
Теперь замену умершему республиканцу будет искать партия, которая для этой цели соберет комитет. В то же время могут быть проведены внеочередные выборы, отмечает издание.
В Северной Дакоте с начала пандемии выявлены 47 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 3 ноября их количество увеличилось на 1100 человек.