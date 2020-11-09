FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность
Обостряющаяся ситуация с коронавирусом станет главной проблемой Джо Байдена после вступления в должность президента США в январе 2021 г., сообщило издание Financial Times со ссылкой на экспертов.
Байден пообещал сделать борьбу с пандемией приоритетом для своей администрации. 9 ноября президент должен будет назвать новую команду ученых, которые будут консультировать его по вопросам борьбы с коронавирусом. Издание отметило, что, по мнению экспертов, Байден может унаследовать от Дональда Трампа потенциально катастрофическую ситуацию: ему придется иметь дело с бесконтрольным распространением вируса и общественностью, которая устала от пандемии и не доверяет советам врачей.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на старшего советника Байдена сообщил, что Байден в ближайшее время начнет звонить губернаторам и мэрам крупных городов из обеих партий, чтобы убедить их ввести масочный режим. По его словам, такое решение принято «поскольку с приходом зимы пандемия перейдет в фазу с потенциально более высокой смертностью».