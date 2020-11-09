Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность

Ведомости

Обостряющаяся ситуация с коронавирусом станет главной проблемой Джо Байдена после вступления в должность президента США в январе 2021 г., сообщило издание Financial Times со ссылкой на экспертов.

Байден пообещал сделать борьбу с пандемией приоритетом для своей администрации. 9 ноября президент должен будет назвать новую команду ученых, которые будут консультировать его по вопросам борьбы с коронавирусом. Издание отметило, что, по мнению экспертов, Байден может унаследовать от Дональда Трампа потенциально катастрофическую ситуацию: ему придется иметь дело с бесконтрольным распространением вируса и общественностью, которая устала от пандемии и не доверяет советам врачей.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на старшего советника Байдена сообщил, что Байден в ближайшее время начнет звонить губернаторам и мэрам крупных городов из обеих партий, чтобы убедить их ввести масочный режим. По его словам, такое решение принято «поскольку с приходом зимы пандемия перейдет в фазу с потенциально более высокой смертностью».

Ранее по теме: Байден планирует ввести в США масочный режим

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных