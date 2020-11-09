FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность

Байден пообещал сделать борьбу с пандемией приоритетом для своей администрации. 9 ноября президент должен будет назвать новую команду ученых, которые будут консультировать его по вопросам борьбы с коронавирусом. Издание отметило, что, по мнению экспертов, Байден может унаследовать от Дональда Трампа потенциально катастрофическую ситуацию: ему придется иметь дело с бесконтрольным распространением вируса и общественностью, которая устала от пандемии и не доверяет советам врачей.