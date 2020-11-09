Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Байден планирует ввести в США масочный режим

Ведомости

Победивший на выборах президента США Джо Байден в ближайшее время начнет звонить губернаторам и мэрам крупных городов из обеих партий, чтобы убедить их ввести масочный режим, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на старшего советника Байдена. По его словам, такое решение принято «поскольку с приходом зимы пандемия перейдет в фазу с потенциально более высокой смертностью».

«Если губернатор откажется, (Байден. — Ведомости) пойдет к мэрам штата и попросит их ввести требование по ношению масок <…> Во многих штатах существует возможность мэров устанавливать такое требование», — сказал советник Байдена.

В сообщении говорится, что около 20 штатов уже ввели масочные режимы на своих территориях. По данным исследования, повсеместное ношение масок может спасти более 100 тыс. жизней. Также команда Байдена рассматривает возможность ввести масочный режим в федеральных зданиях — шаг, на который команда Трампа не пошла даже после заражения президента и его высших чиновников и помощников, отмечает телеканал.

Следующим шагом станет разработка национального плана тестирования на коронавирус, отметил советник Байдена. Президент поручил своей команде разработать проекты законов и исполнительных указов по введению плана тестирования на коронавирус, учитывая неопределенность в том, смогут ли демократы принять такой закон.

Ранее Дональд Трамп призвал американцев не бояться коронавируса. «Не позволяется (коронавирусу) господствовать над собой. Не бойтесь его. Мы победим его. У нас есть лучшая медицинская техника и лекарства, которые были разработаны недавно», — сказал Трамп.

Ранее по теме: 46-м президентом США станет Джо Байден
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных