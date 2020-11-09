Байден планирует ввести в США масочный режим

В сообщении говорится, что около 20 штатов уже ввели масочные режимы на своих территориях. По данным исследования, повсеместное ношение масок может спасти более 100 тыс. жизней. Также команда Байдена рассматривает возможность ввести масочный режим в федеральных зданиях — шаг, на который команда Трампа не пошла даже после заражения президента и его высших чиновников и помощников, отмечает телеканал.