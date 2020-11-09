Байден планирует ввести в США масочный режим
Победивший на выборах президента США Джо Байден в ближайшее время начнет звонить губернаторам и мэрам крупных городов из обеих партий, чтобы убедить их ввести масочный режим, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на старшего советника Байдена. По его словам, такое решение принято «поскольку с приходом зимы пандемия перейдет в фазу с потенциально более высокой смертностью».
«Если губернатор откажется, (Байден. — Ведомости) пойдет к мэрам штата и попросит их ввести требование по ношению масок <…> Во многих штатах существует возможность мэров устанавливать такое требование», — сказал советник Байдена.
В сообщении говорится, что около 20 штатов уже ввели масочные режимы на своих территориях. По данным исследования, повсеместное ношение масок может спасти более 100 тыс. жизней. Также команда Байдена рассматривает возможность ввести масочный режим в федеральных зданиях — шаг, на который команда Трампа не пошла даже после заражения президента и его высших чиновников и помощников, отмечает телеканал.
Следующим шагом станет разработка национального плана тестирования на коронавирус, отметил советник Байдена. Президент поручил своей команде разработать проекты законов и исполнительных указов по введению плана тестирования на коронавирус, учитывая неопределенность в том, смогут ли демократы принять такой закон.
Ранее Дональд Трамп призвал американцев не бояться коронавируса. «Не позволяется (коронавирусу) господствовать над собой. Не бойтесь его. Мы победим его. У нас есть лучшая медицинская техника и лекарства, которые были разработаны недавно», — сказал Трамп.