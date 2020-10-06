Трамп призвал американцев не бояться коронавируса
Заболевший коронавирусной инфекцией президент США Дональд Трамп призвал американцев не бояться коронавируса. Видеообращение Трампа опубликовано в его аккаунте в Twitter. Он записал его после выписки из больницы и прибытия в Белый дом.
«Не позволяется (коронавирусу) господствовать над собой. Не бойтесь его. Мы победим его. У нас есть лучшая медицинская техника и лекарства, которые были разработаны недавно», — сказал Трамп.
2 октября Трамп сообщил, что заразился коронавирусом. Также коронавирус выявили у его супруги, Мелании Трамп. 4 октября в эфире телеканала Fox News глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. Сам Трамп в своем видеообращении заявил, что уже два дня назад чувствовал себя хорошо, «лучше, чем 20 лет назад»