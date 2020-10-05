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WSJ: Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус

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Президент США Дональд Трамп не сообщил о результатах первого положительного теста на коронавирус, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно правилам для сотрудников Белого дома, если экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат, они должны сдать второй, более точный тест.

Издание сообщило, что Трамп знал о положительном результате экспресс-теста на коронавирус вечером 1 октября, перед эфиром на телеканале Fox News, однако не стал об этом говорить. Тогда Трамп подтвердил, что его советница Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. По данным источника, американский президент попросил одного из своих советников никому не говорить о результате теста.

Дональд Трамп сообщил о своем заражнии коронавирусом ночью 2 октября. Также коронавирус выявили у его супруги, Мелании Трамп. 4 октября в эфире телеканала Fox News заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем. 

Ранее по теме: Президент США Дональд Трамп обещает скоро выздороветь от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных