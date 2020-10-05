WSJ: Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус

Издание сообщило, что Трамп знал о положительном результате экспресс-теста на коронавирус вечером 1 октября, перед эфиром на телеканале Fox News, однако не стал об этом говорить. Тогда Трамп подтвердил, что его советница Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. По данным источника, американский президент попросил одного из своих советников никому не говорить о результате теста.