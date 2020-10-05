WSJ: Трамп скрыл результаты первого теста на коронавирус
Президент США Дональд Трамп не сообщил о результатах первого положительного теста на коронавирус, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно правилам для сотрудников Белого дома, если экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат, они должны сдать второй, более точный тест.
Издание сообщило, что Трамп знал о положительном результате экспресс-теста на коронавирус вечером 1 октября, перед эфиром на телеканале Fox News, однако не стал об этом говорить. Тогда Трамп подтвердил, что его советница Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. По данным источника, американский президент попросил одного из своих советников никому не говорить о результате теста.
Дональд Трамп сообщил о своем заражнии коронавирусом ночью 2 октября. Также коронавирус выявили у его супруги, Мелании Трамп. 4 октября в эфире телеканала Fox News заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что президент США «идет на поправку». По его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» по сравнению с предыдущим днем.