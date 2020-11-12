В Армении и Карабахе объявлена бесполетная зона
Вооруженные силы Армении и Воздушно-космические силы России контролируют воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь министерства Шушан Степанян на своей странице в Facebook. Над этими территориями объявлена бесполетная зона. Исключения сделали только для военной авиации, а также для гражданской авиации по уведомлениям.
«Силы ПВО ВС Армении совместно с силами воздушно-космической обороны России закрыли воздушное пространство Армении и Арцаха, это закрытая зона для полетов, исключение составляют военная и заявленная гражданская авиация», — говорится в сообщении.
9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы. Сразу после объявлении о соглашении трех сторон в Ереване начались акции протеста.
Армянская оппозиция считает данные договоренности «предательством Арцаха» (Нагорного Карабаха. — прим. ред.) и настаивает на отказе от их выполнения. Она призвала Пашиняна и правительство уйти в отставку, организовала Комитет национального спасения и выступила с идеей сформировать временное правительство.