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В Армении и Карабахе объявлена бесполетная зона

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Вооруженные силы Армении и Воздушно-космические силы России контролируют воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь министерства Шушан Степанян на своей странице в Facebook. Над этими территориями объявлена бесполетная зона. Исключения сделали только для военной авиации, а также для гражданской авиации по уведомлениям.

«Силы ПВО ВС Армении совместно с силами воздушно-космической обороны России закрыли воздушное пространство Армении и Арцаха, это закрытая зона для полетов, исключение составляют военная и заявленная гражданская авиация», — говорится в сообщении.

9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы. Сразу после объявлении о соглашении трех сторон в Ереване начались акции протеста.

Армянская оппозиция считает данные договоренности «предательством Арцаха» (Нагорного Карабаха. — прим. ред.) и настаивает на отказе от их выполнения. Она призвала Пашиняна и правительство уйти в отставку, организовала Комитет национального спасения и выступила с идеей сформировать временное правительство. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных