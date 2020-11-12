В Армении и Карабахе объявлена бесполетная зона

9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы. Сразу после объявлении о соглашении трех сторон в Ереване начались акции протеста.