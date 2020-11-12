Песков назвал условие присутствия турецких миротворцев в Карабахе

«Дело в том, что, как мы неоднократно говорили, это не может быть только темой для обсуждения между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие Армения и Азербайджан. Поэтому эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было, работа продолжается», — сказал Песков.