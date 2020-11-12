Песков назвал условие присутствия турецких миротворцев в Карабахе
Турецкие миротворцы могут быть введены в зону конфликта в Нагорном Карабахе, если Армения и Азербайджан дадут свое согласие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дело в том, что, как мы неоднократно говорили, это не может быть только темой для обсуждения между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие Армения и Азербайджан. Поэтому эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было, работа продолжается», — сказал Песков.
По словам Пескова, взаимодействие с турецкими военными будет происходить в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана. В зоне конфликта в Карабахе уже размещаются российские миротворцы.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне конфликта будут расположены миротворцы из России и Турции. Песков опроверг это заявление, однако позднее Минобороны Турции вновь заявило о размещении своих миротворцев в Карабахе.
9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 г. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших. В зону конфликта будут введены российские миротворцы.