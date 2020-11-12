Лавров исключил нахождение турецких наблюдателей на территории Карабаха
Турецкие миротворцы не будет направляться на территорию Нагорного Карабаха, об этом сказано в заключенном между лидерами Азербайджана, Армении и России соглашении, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, их разместят на азербайджанской территории, отдаленной от зоны конфликта, а их мобильность будет ограничена.
«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет», — цитирует ТАСС Лаврова. Он отметил, что границы мобильности турецких наблюдателей будет определять расположенный в Азербайджане российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. При этом отмечается, что эти границы будут располагаться «на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована».
9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 г. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турецкие миротворцы могут быть введены в зону конфликта в Нагорном Карабахе, если Армения и Азербайджан дадут свое согласие. Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне конфликта будут расположены миротворцы из России и Турции. Песков опроверг это заявление, однако позднее Минобороны Турции вновь заявило о размещении своих миротворцев в Карабахе.