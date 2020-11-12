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Лавров исключил нахождение турецких наблюдателей на территории Карабаха

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Турецкие миротворцы не будет направляться на территорию Нагорного Карабаха, об этом сказано в заключенном между лидерами Азербайджана, Армении и России соглашении, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, их разместят на азербайджанской территории, отдаленной от зоны конфликта, а их мобильность будет ограничена.

«Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет», — цитирует ТАСС Лаврова. Он отметил, что границы мобильности турецких наблюдателей будет определять расположенный в Азербайджане российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. При этом отмечается, что эти границы будут располагаться «на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована».

9 ноября президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 г. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турецкие миротворцы могут быть введены в зону конфликта в Нагорном Карабахе, если Армения и Азербайджан дадут свое согласие. Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне конфликта будут расположены миротворцы из России и Турции. Песков опроверг это заявление, однако позднее Минобороны Турции вновь заявило о размещении своих миротворцев в Карабахе.

Ранее по теме: Российские войска вводятся в Карабах на пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных