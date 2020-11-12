Лавров исключил нахождение турецких наблюдателей на территории Карабаха

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турецкие миротворцы могут быть введены в зону конфликта в Нагорном Карабахе, если Армения и Азербайджан дадут свое согласие. Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне конфликта будут расположены миротворцы из России и Турции. Песков опроверг это заявление, однако позднее Минобороны Турции вновь заявило о размещении своих миротворцев в Карабахе.