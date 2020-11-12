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Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху возможной гибелью солдат

Ведомости

Подписание соглашения по прекращению войны в Нагорном Карабахе и выводу войск Армении из региона продиктовано угрозой окружения и гибели около 25 тыс. солдат и офицеров армянской армии, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, после потери города Шуша в непосредственной близости от карабахской столицы Степанакерта создалась угроза падения городов Аскеран и Мартакерт, что привело бы к стратегической катастрофе. «При утрате этих городов наши оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Более 20 тыс. солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения», — объяснил Пашинян (цитата по Spitnik Армения).

Он отметил, что после этого бы пали также Карвачар и Кашатаг, завершив окружение группировки армии Армении и непризнанной Нагорно--Карабахской республики (НКР). «Я предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни», — подчеркнул Пашинян. 

Ранее армянский премьер объяснял необходимость подписания соглашения о прекращении войны с Азербайджаном неизбежностью падения Степанакерта в случае продолжения боевых действий после падения Шуши.

Этот город был потерян армянскими военными 9 ноября. В тот же день президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 г. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших.

Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а непризнанная Нагорно-карабахская республика (НКР) должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку останется юг Карабаха и город Шуша. В регион на пять лет вводятся почти 2 тыс. российских миротворцев, которые обеспечат соблюдение перемирия, а также безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

Ранее по теме: Путин подписал указ о поддержании мира в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных