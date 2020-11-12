Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху возможной гибелью солдат
По его словам, после потери города Шуша в непосредственной близости от карабахской столицы Степанакерта создалась угроза падения городов Аскеран и Мартакерт, что привело бы к стратегической катастрофе. «При утрате этих городов наши оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Более 20 тыс. солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения», — объяснил Пашинян (цитата по Spitnik Армения).
Он отметил, что после этого бы пали также Карвачар и Кашатаг, завершив окружение группировки армии Армении и непризнанной Нагорно--Карабахской республики (НКР). «Я предпочел жизни 25 тысяч солдат своей карьере и своей жизни», — подчеркнул Пашинян.
Ранее армянский премьер объяснял необходимость подписания соглашения о прекращении войны с Азербайджаном неизбежностью падения Степанакерта в случае продолжения боевых действий после падения Шуши.
Этот город был потерян армянскими военными 9 ноября. В тот же день президент России Владимир Путин совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 г. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших.
Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а непризнанная Нагорно-карабахская республика (НКР) должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку останется юг Карабаха и город Шуша. В регион на пять лет вводятся почти 2 тыс. российских миротворцев, которые обеспечат соблюдение перемирия, а также безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.