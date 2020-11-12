Пашинян объяснил подписание соглашения по Карабаху возможной гибелью солдат

По его словам, после потери города Шуша в непосредственной близости от карабахской столицы Степанакерта создалась угроза падения городов Аскеран и Мартакерт, что привело бы к стратегической катастрофе. «При утрате этих городов наши оборонительные районы оказались бы в окружении противника. Более 20 тыс. солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения», — объяснил Пашинян (цитата по Spitnik Армения).