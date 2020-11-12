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Азербайджан допустил создание культурной автономии армян в Карабахе

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Азербайджанские власти готовы предоставить армянскому населению Нагорного Карабаха права культурной автономии, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль Оглы, передает «РИА Новости».

«Никакого статуса-кво нет на сегодня. Это может быть культурная автономия для армянского населения, которое там живет», — сказал Бюльбюль Оглы, добавив, что все культурные и религиозные памятники армян на занятой азербайджанской армией территории будут сохранены.

Посол отметил, что Баку считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным, а азербайджанское население, ушедшее из региона в начале 1990-х годов, вернется. «Другое дело, что, конечно, понадобится время, конечно, понадобится еще очень много усилий — не надо самих себя обманывать, что это все буквально через месяц-два встанет на свои места. Это длительный процесс», — сказал дипломат. 

Днем ранее в интервью РБК Бюльбюль Оглы заявил, что «особого отношения» к армянам, живущим на возвращенных Баку территориях, не будет, однако Азербайджан гарантирует им мирную жизнь и речи о выселениях не идет. В то же время он подчеркнул, что любые проявления сепаратизма со стороны армянского населения будут приравниваться к терроризму и караться. «Если кто-то из них еще раз возьмет оружие, то будет к ним такое же отношение, как к террористам», — сказал азербайджанский посол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных