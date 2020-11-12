Азербайджан допустил создание культурной автономии армян в Карабахе
Азербайджанские власти готовы предоставить армянскому населению Нагорного Карабаха права культурной автономии, заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль Оглы, передает «РИА Новости».
«Никакого статуса-кво нет на сегодня. Это может быть культурная автономия для армянского населения, которое там живет», — сказал Бюльбюль Оглы, добавив, что все культурные и религиозные памятники армян на занятой азербайджанской армией территории будут сохранены.
Посол отметил, что Баку считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным, а азербайджанское население, ушедшее из региона в начале 1990-х годов, вернется. «Другое дело, что, конечно, понадобится время, конечно, понадобится еще очень много усилий — не надо самих себя обманывать, что это все буквально через месяц-два встанет на свои места. Это длительный процесс», — сказал дипломат.
Днем ранее в интервью РБК Бюльбюль Оглы заявил, что «особого отношения» к армянам, живущим на возвращенных Баку территориях, не будет, однако Азербайджан гарантирует им мирную жизнь и речи о выселениях не идет. В то же время он подчеркнул, что любые проявления сепаратизма со стороны армянского населения будут приравниваться к терроризму и караться. «Если кто-то из них еще раз возьмет оружие, то будет к ним такое же отношение, как к террористам», — сказал азербайджанский посол.