Азербайджан допустил создание культурной автономии армян в Карабахе

Днем ранее в интервью РБК Бюльбюль Оглы заявил, что «особого отношения» к армянам, живущим на возвращенных Баку территориях, не будет, однако Азербайджан гарантирует им мирную жизнь и речи о выселениях не идет. В то же время он подчеркнул, что любые проявления сепаратизма со стороны армянского населения будут приравниваться к терроризму и караться. «Если кто-то из них еще раз возьмет оружие, то будет к ним такое же отношение, как к террористам», — сказал азербайджанский посол.