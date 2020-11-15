Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана реализацию соглашения по Карабаху
Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили по телефону ход выполнения совместного заявления лидеров России, Армении и Азербайджана по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
«В развитие контактов президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева министры подробно рассмотрели ход выполнения совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября о прекращении огня и всех военных действий в районе нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.
Стороны отдельно рассмотрели вопросы координации по развертыванию российской миротворческой миссии и организации ее работы «на земле». Лавров и Байрамов также подтвердили необходимость привлечения представителей международных организаций, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программы развития ООН, ЮНЕСКО и Международного комитета Красного Креста.
Накануне Минобороны России сообщило, что российская военная полиция приступила к патрулированию в зоне нагорнокарабахского конфликта. В ведомстве пояснили, что на данный момент российские миротворцы развернули 12 наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения, которые ведут круглосуточный мониторинг ситуации.
Нагорный Карабах, исторически населенный армянами, в 1991 г. объявил себя независимой республикой, однако его статус не признала ни одна страна мира. Юридически со времен СССР он является частью Азербайджана, однако поддержку местному населению оказывала Армения. Из-за неопределенного статуса Карабаха в 1991-1994 гг. там длилась война, закончившаяся подписанием Баку и Ереваном соглашения о прекращении огня. В итоге на протяжении 26 лет вопрос о принадлежности территории оставался в «замороженном» состоянии.
27 сентября этого года бои в Карабахе возобновились. Азербайджан заявил о намерении покончить с «армянской оккупацией» территории, поддержку ему оказывала Турция. Бои между армянскими и азербайджанскими силами в регионе закончились 9 ноября после того, как главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве российского президента Владимира Путина подписали соглашение, по которому Ереван до конца ноября вернет Баку пять регионов Карабаха. При этом Карабах будет соединяться с Арменией Лачинским коридором. В рамках соглашения Россия направила в регион своих миротворцев.