Песков прокомментировал запрос Эрдогана о вводе войск в Азербайджан
Запрос президента Турции Реджепа Эрдогана в парламент страны об отправке войск в Азербайджан касается совместного российско-турецкого мониторингового центра за ситуацией в Карабахе и является внутренним делом Анкары, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой республики, то внутреннее дело Турции», — сказал Песков. Он подчеркнул, что создание этого центра на территории Азербайджана «это продукт двухсторонней договоренности России и Турции».
Ранее сообщалось, что Эрдоган запросил одобрения парламента на указ об отправке турецких военных на территорию Азербайджана. В документе отмечалось, что военнослужащие будут работать в росийско-турецком мониторинговом центре во исполнение резолюций ООН и ОБСЕ, а также для защиты национальный интересов Турции.
Мониторинговый центр удаленный от зоны армяноз-азербайдджанского конфликта создан после того, как при посредничестве России лидеры Армении Никол Пашинян и Азербайджана Ильхам Алиев договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших, Армения к началу декабря выводит свои войска из региона, а поддерживаемая ею непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) отдает семь занятых в 1994 г. районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с армянской территорией.
В зону конфликта на пять лет вводятся почти 2 000 российских миротворцев, которые проследят за выполнением перемирия и безопасностью связи НКР с Арменией. Турция также заявляла о том, что в Карабахе появится ее миротворческий контингент, однако в России подчеркивали, что о появлении турецких военных в регионе речи не идет. В то же время в Москве допустили, что это возможно в рамках отдельных договоренностей, но только при согласии как Армении, так и Азербайджана.