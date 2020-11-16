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Песков прокомментировал запрос Эрдогана о вводе войск в Азербайджан

Ведомости

Запрос президента Турции Реджепа Эрдогана в парламент страны об отправке войск в Азербайджан касается совместного российско-турецкого мониторингового центра за ситуацией в Карабахе и является внутренним делом Анкары, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных. Это выполнение внутренних процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой республики, то внутреннее дело Турции», — сказал Песков. Он подчеркнул, что создание этого центра на территории Азербайджана «это продукт двухсторонней договоренности России и Турции».

Ранее сообщалось, что Эрдоган запросил одобрения парламента на указ об отправке турецких военных на территорию Азербайджана. В документе отмечалось, что военнослужащие будут работать в росийско-турецком мониторинговом центре во исполнение резолюций ООН и ОБСЕ, а также для защиты национальный интересов Турции.

Мониторинговый центр удаленный от зоны армяноз-азербайдджанского конфликта создан после того, как при посредничестве России лидеры Армении Никол Пашинян и Азербайджана Ильхам Алиев договорились о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших, Армения к началу декабря выводит свои войска из региона, а поддерживаемая ею непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) отдает семь занятых в 1994 г. районов Азербайджана, в том числе Лачинский, через который она связана с армянской территорией.

В зону конфликта на пять лет вводятся почти 2 000 российских миротворцев, которые проследят за выполнением перемирия и безопасностью связи НКР с Арменией. Турция также заявляла о том, что в Карабахе появится ее миротворческий контингент, однако в России подчеркивали, что о появлении турецких военных в регионе речи не идет. В то же время в Москве допустили, что это возможно в рамках отдельных договоренностей, но только при согласии как Армении, так и Азербайджана.

Ранее по теме: Командующий миротворческими силами заявил о стабилизации ситуации в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных