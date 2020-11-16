Эрдоган запросил разрешение парламента Турции на отправку войск в Азербайджан

В зону конфликта вводятся почти 2 000 российских миротворцев. Турция также заявляла о том, что в Карабахе появится ее миротворческий контингент, однако в России подчеркивали, что о появлении турецких военных в регионе речи не идет. В то же время в Москве допустили, что это возможно в рамках отдельных договоренностей, но только при согласии как Армении, так и Азербайджана.