Эрдоган запросил разрешение парламента Турции на отправку войск в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Эрдоган внес на рассмотрение парламента страны указ об отправке военнослужащих в Азербайджан, сообщает агентство Anadolu.
Речь идет о направлении военных страны в совместный российско-турецкий центр мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе, который будет дистанционно отслеживать обстановку в зоне конфликта «в соответствии с резолюциями ООН и ОБСЕ». «Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», — цитирует агентство текст документа. Указ уже подписан Эрдоганом. Сроки пребывания и численность турецких военных будут определяться администрацией президента Турции.
Российско-турецкий мониторинговый центр ситуации в Нагорном Карабахе создается на удаленной от зоны конфликта территории Азербайджана в соответствии с договоренностями от 9 ноября. Они были достигнуты между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве российского лидера Владимира Путина. Соглашение предусматривает прекращение боевых действий в Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших, после чего Армения выводит свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика отдает семь занятых в 1994 г. районов Азербайджана.
В зону конфликта вводятся почти 2 000 российских миротворцев. Турция также заявляла о том, что в Карабахе появится ее миротворческий контингент, однако в России подчеркивали, что о появлении турецких военных в регионе речи не идет. В то же время в Москве допустили, что это возможно в рамках отдельных договоренностей, но только при согласии как Армении, так и Азербайджана.