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Эрдоган запросил разрешение парламента Турции на отправку войск в Азербайджан

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Президент Турции Реджеп Эрдоган внес на рассмотрение парламента страны указ об отправке военнослужащих в Азербайджан, сообщает агентство Anadolu.

Речь идет о направлении военных страны в совместный российско-турецкий центр мониторинга ситуации в Нагорном Карабахе, который будет дистанционно отслеживать обстановку в зоне конфликта «в соответствии с резолюциями ООН и ОБСЕ». «Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции», — цитирует агентство текст документа. Указ уже подписан Эрдоганом. Сроки пребывания и численность турецких военных будут определяться администрацией президента Турции.

Российско-турецкий мониторинговый центр ситуации в Нагорном Карабахе создается на удаленной от зоны конфликта территории Азербайджана в соответствии с договоренностями от 9 ноября. Они были достигнуты между премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве российского лидера Владимира Путина. Соглашение предусматривает прекращение боевых действий в Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта должны оставаться на занятых позициях и обменяться пленными и телами погибших, после чего Армения выводит свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика отдает семь занятых в 1994 г. районов Азербайджана.

В зону конфликта вводятся почти 2 000 российских миротворцев. Турция также заявляла о том, что в Карабахе появится ее миротворческий контингент, однако в России подчеркивали, что о появлении турецких военных в регионе речи не идет. В то же время в Москве допустили, что это возможно в рамках отдельных договоренностей, но только при согласии как Армении, так и Азербайджана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных