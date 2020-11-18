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Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии

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Президент России Владимир Путин назначил председателя правительства Дагестана Артема Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии, следует из указа президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного главой республики Мордовия», — говорится в указе.

До этого президент принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова по собственному желанию.

Ранее Волков обратился к Путину с просьбой об отставке. В своем обращении к жителям республики он отметил, что нужно давать дорогу молодым. Волков возглавлял Мордовию с 2012 г. Срок его полномочий на губернаторском посту истекал в 2022 г.

Ранее по теме: Глава Мордовии Волков попросил Путина об отставке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных