Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии

Ранее Волков обратился к Путину с просьбой об отставке. В своем обращении к жителям республики он отметил, что нужно давать дорогу молодым. Волков возглавлял Мордовию с 2012 г. Срок его полномочий на губернаторском посту истекал в 2022 г.