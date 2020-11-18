Путин назначил Артема Здунова врио главы Мордовии
Президент России Владимир Путин назначил председателя правительства Дагестана Артема Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии, следует из указа президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Здунова Артема Алексеевича временно исполняющим обязанности главы республики Мордовия до вступления в должность лица, избранного главой республики Мордовия», — говорится в указе.
До этого президент принял отставку главы Мордовии Владимира Волкова по собственному желанию.
Ранее Волков обратился к Путину с просьбой об отставке. В своем обращении к жителям республики он отметил, что нужно давать дорогу молодым. Волков возглавлял Мордовию с 2012 г. Срок его полномочий на губернаторском посту истекал в 2022 г.