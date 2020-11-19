В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против России из-за Навального
Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла резолюцию по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, следует из данных на сайте палаты.
За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 высказались против. В этой резолюции законодатели в том числе осуждают возможное отравление Навального и призывают власти США ввести санкции против России. Документ был вынесен на рассмотрение 23 сентября и носит рекомендательный характер.
5 октября ЕС ввел санкции из-за возможно отравления Навального в отношении главы ФСБ Александра Бортникова, трех занимающих руководящие посты в администрации президента России чиновников — Сергея Кириенко, Андрея Ярина и Сергея Меняйло, а также двух заместителей министра обороны России Алексея Криворучко и Павла Попова. Также ограничения вводятся в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Эти ограничения введены якобы в связи с причастностью этих лиц и организаций к предполагаемому отравлению основателя ФБК.
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Российские врачи версию с отравлением исключали, в Кремле опровергли обвинения о причастности Москвы к отравлению.