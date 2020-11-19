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Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Карабаха

Ведомости

Сенат Франции 25 ноября рассмотрит резолюцию о признании независимости Нагорного Карабаха, сообщил сенатор Брюно Ретайо в своем аккаунте в Twitter.

«25 ноября сенат рассмотрит резолюцию, предлагающую Франции признать Республику Арцах (армянское название Нагорного Карабаха). Только такая независимость может надолго защитить права и свободы жителей Нагорного Карабаха, столкнувшихся с исламистским экспансионизмом Турции», — написал сенатор.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Физулинский и Джебраильский районы Карабаха, перешедшие под контроль Баку в рамках заключенного с Ереваном 9 ноября соглашения, заявил о неприемлемости какого-либо особого статуса Карабаха. «Есть единый Азербайджан — многонациональный и многоконфессиональный», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Затем президент России Владимир Путин заявил, что определить статус Карабаха можно будет после восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном и налаживания мира между жителями территории.

Армения и Азербайджан пришли к соглашению по ситуации в Нагорном Карабахе 9 ноября при посредничестве России. В этот же день азербайджанские военные по ошибке сбили российский ударный вертолет Ми-24 из состава 102-й базы Минобороны России в Гюмри, пролетавший в непосредственной близости от границы с Нахичеванской автономной республикой (анклав Азербайджана), в результате чего погибли два российских летчика.

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По соглашению от 9 ноября боевые действия, которые шли с 27 сентября, было решено прекратить с 10 ноября. Пять регионов Карабаха должны перейти под контроль Баку, а Ереван обязался вывести все свои войска из региона. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором, который к настоящему моменту уже взяли под охрану российские миротворцы. Они также приступили к контролю режима прекращения огня в зоне конфликта. Первые подразделения российских миротворцев вошли в Карабах 12 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных