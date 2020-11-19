Сенат Франции рассмотрит резолюцию о независимости Карабаха

По соглашению от 9 ноября боевые действия, которые шли с 27 сентября, было решено прекратить с 10 ноября. Пять регионов Карабаха должны перейти под контроль Баку, а Ереван обязался вывести все свои войска из региона. При этом Карабах и Армения будут соединяться Лачинским коридором, который к настоящему моменту уже взяли под охрану российские миротворцы. Они также приступили к контролю режима прекращения огня в зоне конфликта. Первые подразделения российских миротворцев вошли в Карабах 12 ноября.