Лавров встретится с Лукашенко в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках Совместного заседания коллегий МИД двух стран в Минске, сообщила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«25-26 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в этом мероприятии. Программой предусмотрена его встреча с президентом Белоруссии, переговоры с министром иностранных дел этой страны», — сказала Захарова.
По ее словам, планируется обсудить ситуацию в республике, ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. В рамках совместного заседания коллегий МИД двух стран 26 ноября будет рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 гг. Также планируется обмен мнениями о состоянии отношений с Евросоюзом.