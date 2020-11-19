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Лавров встретится с Лукашенко в Минске

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках Совместного заседания коллегий МИД двух стран в Минске, сообщила на брифинге официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«25-26 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в этом мероприятии. Программой предусмотрена его встреча с президентом Белоруссии, переговоры с министром иностранных дел этой страны», — сказала Захарова.

По ее словам, планируется обсудить ситуацию в республике, ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. В рамках совместного заседания коллегий МИД двух стран 26 ноября будет рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 гг. Также планируется обмен мнениями о состоянии отношений с Евросоюзом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных