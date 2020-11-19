Лавров встретится с Лукашенко в Минске

По ее словам, планируется обсудить ситуацию в республике, ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. В рамках совместного заседания коллегий МИД двух стран 26 ноября будет рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства на 2020-2021 гг. Также планируется обмен мнениями о состоянии отношений с Евросоюзом.