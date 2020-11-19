Лавров заявил об «уязвленном самолюбии» США и Франции из-за Карабаха
Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе «уязвило самолюбие» США и Франции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
«В моих контактах с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента Макрона с президентом Путиным по теме Нагорного Карабаха за последние дни явно проскальзывает уязвленное самолюбие. Это печально», — сказал Лавров.
Бои между Арменией и Азербайджаном на территории непризнанной Республики Нагорный Карабах (НКР) продолжались с 27 сентября до 10 ноября. Баку намеревался «покончить с армянской оккупацией» территории, юридически принадлежащей Азербайджану, но исторически населенной армянами и поддерживаемой Ереваном.
В итоге 9 ноября конфликтующие стороны при посредничестве президента России Владимира Путина заключили соглашение, согласно которому семь районов Карабаха переходят под контроль Азербайджана, а саму зону конфликта вводятся российские миротворцы.