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Лавров заявил об «уязвленном самолюбии» США и Франции из-за Карабаха

Ведомости

Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе «уязвило самолюбие» США и Франции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«В моих контактах с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента Макрона с президентом Путиным по теме Нагорного Карабаха за последние дни явно проскальзывает уязвленное самолюбие. Это печально», — сказал Лавров.

Бои между Арменией и Азербайджаном на территории непризнанной Республики Нагорный Карабах (НКР) продолжались с 27 сентября до 10 ноября. Баку намеревался «покончить с армянской оккупацией» территории, юридически принадлежащей Азербайджану, но исторически населенной армянами и поддерживаемой Ереваном. 

В итоге 9 ноября конфликтующие стороны при посредничестве президента России Владимира Путина заключили соглашение, согласно которому семь районов Карабаха переходят под контроль Азербайджана, а саму зону конфликта вводятся российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных