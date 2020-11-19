ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии
Министры иностранных дел Евросоюза договорились ввести третий пакет санкций в отношении Белоруссии, сообщил на своей странице в Twitter журналист радио Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк и подтвердили агентству Reuters два европейских дипломата.
«Министры иностранных дел ЕС только что договорились продвинуть работу над третьим пакетом санкций в отношении Белоруссии. Он, вероятно, будет завершен к концу ноября — началу декабря и будет включать в себя как частных лиц, так и организации», — написал Йозвяк.
Источники Reuters при этом уточнили, что санкции, скорее всего, затронут структуры, финансирующие президента республики Александра Лукашенко. Их считают виновными в «фальсификации» результатов выборов в стране, прошедших 9 августа этого года.
О том, что ЕС может ввести новый пакет санкций против Белоруссии, Reuters писал накануне. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «белорусские власти не готовы к диалогу с оппозицией», поэтому Запад может «повысить давление» на республику, сосредоточившись на «влиятельных кругах вокруг Лукашенко».
Незадолго до этого, 13 ноября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил ввод дополнительных ограничений в связи с гибелью в Минске оппозиционера Романа Бондаренко. Ранее ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за «фальсификацию» выборов в республике и последовавшее за ними насилие по отношению к протестующим. После ограничения были распространены еще на 15 человек, включая самого Лукашенко и его сына.