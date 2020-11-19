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ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии

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Министры иностранных дел Евросоюза договорились ввести третий пакет санкций в отношении Белоруссии, сообщил на своей странице в Twitter журналист радио Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк и подтвердили агентству Reuters два европейских дипломата.

«Министры иностранных дел ЕС только что договорились продвинуть работу над третьим пакетом санкций в отношении Белоруссии. Он, вероятно, будет завершен к концу ноября — началу декабря и будет включать в себя как частных лиц, так и организации», — написал Йозвяк.

Источники Reuters при этом уточнили, что санкции, скорее всего, затронут структуры, финансирующие президента республики Александра Лукашенко. Их считают виновными в «фальсификации» результатов выборов в стране, прошедших 9 августа этого года.

О том, что ЕС может ввести новый пакет санкций против Белоруссии, Reuters писал накануне. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «белорусские власти не готовы к диалогу с оппозицией», поэтому Запад может «повысить давление» на республику, сосредоточившись на «влиятельных кругах вокруг Лукашенко». 

Незадолго до этого, 13 ноября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил ввод дополнительных ограничений в связи с гибелью в Минске оппозиционера Романа Бондаренко. Ранее ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за «фальсификацию» выборов в республике и последовавшее за ними насилие по отношению к протестующим. После ограничения были распространены еще на 15 человек, включая самого Лукашенко и его сына. 

Ранее по теме: ЕС допустил новые санкции против Белорусии после гибели протестующего

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных