ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии

Незадолго до этого, 13 ноября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил ввод дополнительных ограничений в связи с гибелью в Минске оппозиционера Романа Бондаренко. Ранее ЕС ввел санкции против 40 официальных лиц Белоруссии, которые, как считают в странах Европы, ответственны за «фальсификацию» выборов в республике и последовавшее за ними насилие по отношению к протестующим. После ограничения были распространены еще на 15 человек, включая самого Лукашенко и его сына.