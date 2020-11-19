США внесли в санкции по КНДР две расположенные в России компании
Министерство финансов США внесло в список санкций по КНДР две российские компании, сообщается на сайте ведомства.
«Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в далекие страны для работы в изнурительных условиях, чтобы оказать финансовую поддержку Пхеньяну и его программам вооружений», — сказал глава ведомства Стивен Мнучин, слова которого приводит пресс-служба. «Те страны, которые все еще принимают северокорейских рабочих, должны отправить этих рабочих домой».
Так, ограничения были введены против «Генеральной торговой компании "Чхолсан" КНДР» (ООО «Чхолсан»), действующей на территории России и КНДР, и зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «Мокран», сообщает Минфин.
Санкции предусматривают запрет для американских физических и юридических лиц на ведение дел с фигурантами списка.