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США внесли в санкции по КНДР две расположенные в России компании

Ведомости

Министерство финансов США внесло в список санкций по КНДР две российские компании, сообщается на сайте ведомства.

«Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в далекие страны для работы в изнурительных условиях, чтобы оказать финансовую поддержку Пхеньяну и его программам вооружений», — сказал глава ведомства Стивен Мнучин, слова которого приводит пресс-служба. «Те страны, которые все еще принимают северокорейских рабочих, должны отправить этих рабочих домой».

Так, ограничения были введены против «Генеральной торговой компании "Чхолсан" КНДР» (ООО «Чхолсан»), действующей на территории России и КНДР, и зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО «Мокран», сообщает Минфин. 

Санкции предусматривают запрет для американских физических и юридических лиц на ведение дел с фигурантами списка.

Ранее по теме: В конгрессе США приняли резолюцию о санкциях против России из-за Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных