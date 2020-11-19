США внесли в санкции по КНДР две расположенные в России компании

«Северная Корея имеет давнюю историю эксплуатации своих граждан, отправляя их в далекие страны для работы в изнурительных условиях, чтобы оказать финансовую поддержку Пхеньяну и его программам вооружений», — сказал глава ведомства Стивен Мнучин, слова которого приводит пресс-служба. «Те страны, которые все еще принимают северокорейских рабочих, должны отправить этих рабочих домой».