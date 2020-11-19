Адвокат Трампа заявил о спланированных нарушениях на выборах в США

«Когда мы начали расследование… очень быстро стало очевидно, что это не обособленное нарушение в одном штате, a цепочка нарушений, повторяющаяся в ряде штатов, — практически полностью одинаковые случаи, что для любого опытного следователя свидетельствует о том, что из единого места исходил план по реализации этих махинаций с голосами, особое внимание в этом уделялось большим городам, контролируемым демократами, особенно городам, известными коррупцией», — сказал Джулиани на пресс-конференции.