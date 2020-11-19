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Адвокат Трампа заявил о спланированных нарушениях на выборах в США

Ведомости

Нарушения на выборах президента США проходили по единому плану, заявил адвокат действующего главы государства Дональда Трампа Руди Джулиани, чьи слова передает «РИА Новости».

«Когда мы начали расследование… очень быстро стало очевидно, что это не обособленное нарушение в одном штате, a цепочка нарушений, повторяющаяся в ряде штатов, — практически полностью одинаковые случаи, что для любого опытного следователя свидетельствует о том, что из единого места исходил план по реализации этих махинаций с голосами, особое внимание в этом уделялось большим городам, контролируемым демократами, особенно городам, известными коррупцией», — сказал Джулиани на пресс-конференции.

В частности адвокат Трампа выделил Филадельфию и Детройт, где, по его словам, было особенно много нарушений.

Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. Официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 232 голоса.

Действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте. Подсчет голосов еще не окончен.

Ранее по теме: Трамп уволил ответственного за кибербезопасность на выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных