Песков прокомментировал возможное назначение Псаки пресс-секретарем Белого дома
Решение кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена, который, по предварительным результатам, побеждает в выборах по числу полученных голосов, назначить на пост пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки является внутренним вопросом и не имеет никакого отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Во-первых, это выбор главы государства после того, как будут подведены официальные итоги выборов и закончатся все юридические оспаривания. В целом это вопрос, скорее, внутренний, это вопрос самого господина Байдена, это к Кремлю не имеет никакого отношения», — сказал Песков.
Оценивая развитие российско-американских отношений в этой связи, он отметил, что внешнюю политику формирует глава государства, а не пресс-секретарь. «По крайней мере, в нашей стране», — подчеркнул Песков. По его словам, Москва традиционно надеется, что у Вашингтона «появится политическая воля» к нормализации отношений России и США. «До сих пор, к сожалению, этого не произошло
Ранее сегодня на сайте команды Байдена появилось сообщение о будущем назначении Псаки пресс-секретарем Белого дома. Сейчас она курирует группу подтверждения перехода власти к Байдену и вице-президенту Камале Харрис.
В 2015-2017 гг., Псаки была помощницей 44-го президента США Барака Обамы по коммуникациям, а до этого, в 2013-2015 гг., занимала пост официального представителя Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри.