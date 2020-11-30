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Песков прокомментировал возможное назначение Псаки пресс-секретарем Белого дома

Ведомости

Решение кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена, который, по предварительным результатам, побеждает в выборах по числу полученных голосов, назначить на пост пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки является внутренним вопросом и не имеет никакого отношения к Кремлю, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Во-первых, это выбор главы государства после того, как будут подведены официальные итоги выборов и закончатся все юридические оспаривания. В целом это вопрос, скорее, внутренний, это вопрос самого господина Байдена, это к Кремлю не имеет никакого отношения», — сказал Песков.

Оценивая развитие российско-американских отношений в этой связи, он отметил, что внешнюю политику формирует глава государства, а не пресс-секретарь. «По крайней мере, в нашей стране», — подчеркнул Песков. По его словам, Москва традиционно надеется, что у Вашингтона «появится политическая воля» к нормализации отношений России и США. «До сих пор, к сожалению, этого не произошло

Ранее сегодня на сайте команды Байдена появилось сообщение о будущем назначении Псаки пресс-секретарем Белого дома. Сейчас она курирует группу подтверждения перехода власти к Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

В 2015-2017 гг., Псаки была помощницей 44-го президента США Барака Обамы по коммуникациям, а до этого, в 2013-2015 гг., занимала пост официального представителя Государственного департамента при госсекретаре Джоне Керри. 

Ранее по теме: Пресс-секретарем Белого дома станет экс-представитель госдепа Псаки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных