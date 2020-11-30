Песков прокомментировал возможное назначение Псаки пресс-секретарем Белого дома

Оценивая развитие российско-американских отношений в этой связи, он отметил, что внешнюю политику формирует глава государства, а не пресс-секретарь. «По крайней мере, в нашей стране», — подчеркнул Песков. По его словам, Москва традиционно надеется, что у Вашингтона «появится политическая воля» к нормализации отношений России и США. «До сих пор, к сожалению, этого не произошло