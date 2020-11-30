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Песков ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья

Ведомости

Россия рассчитывает на конструктивный диалог с Молдавией по поводу присутствия российских миротворцев в Приднестровье, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Диалог с (на данным момент президентом Молдавии Игорем) Додоном — вы знаете, он и сейчас продолжается — он был гораздо более конструктивным в этом плане. Мы рассчитываем также на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определённая преемственность и что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов в этой сфере», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что предварительного обсуждения этой темы не было. Песков добавил, что Россия выполняет очень важные функции в регионе. Изменение статуса-кво может привести к серьезной дестабилизации в Приднестровье. «Поэтому мы, конечно, рассчитываем на то, что все это будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане», — пояснил Песков.

Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что заявление Санду о необходимости вывода российских войск из Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы в регионе.

Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод оперативной группы российских войск из Приднестровья. Также Санду предложила заменить российских миротворцев гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г. республика начала приводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных