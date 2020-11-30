Песков ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья
Россия рассчитывает на конструктивный диалог с Молдавией по поводу присутствия российских миротворцев в Приднестровье, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Диалог с (на данным момент президентом Молдавии Игорем) Додоном — вы знаете, он и сейчас продолжается — он был гораздо более конструктивным в этом плане. Мы рассчитываем также на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определённая преемственность и что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов в этой сфере», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что предварительного обсуждения этой темы не было. Песков добавил, что Россия выполняет очень важные функции в регионе. Изменение статуса-кво может привести к серьезной дестабилизации в Приднестровье. «Поэтому мы, конечно, рассчитываем на то, что все это будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане», — пояснил Песков.
Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что заявление Санду о необходимости вывода российских войск из Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы в регионе.
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод оперативной группы российских войск из Приднестровья. Также Санду предложила заменить российских миротворцев гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
Приднестровская Молдавская республика (ПМР) заявила о своей независимости в 1990 г., а после вооруженного конфликта в 1992 г. полностью отделилась от Молдавии. В соответствии с указом президента ПМР от сентября 2016 г. республика начала приводить законодательную базу в соответствие с российским законодательством для дальнейшего вхождения в состав России.