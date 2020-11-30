Песков ответил на заявление Санду о выводе российских войск из Приднестровья

«Диалог с (на данным момент президентом Молдавии Игорем) Додоном — вы знаете, он и сейчас продолжается — он был гораздо более конструктивным в этом плане. Мы рассчитываем также на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определённая преемственность и что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов в этой сфере», — сказал Песков.