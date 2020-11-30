Президент Армении попросил Путина помочь вернуть пленных из Азербайджана

В рамках соглашения Армения также обязалась до декабря полностью вывести свои войска из зоны конфликта и вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Безопасность ее новых фактических границ и связи с Арменией через Лачинский коридор обеспечивают российские миротворцы, которые введены в регион на пятилетний срок с возможностью дальнейшего продления.