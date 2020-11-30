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Президент Армении попросил Путина помочь вернуть пленных из Азербайджана

Ведомости

Президент Армении Армен Саркисян попросил российского лидера Владимира Путина помочь вернуть армянских пленных и заложников из числа мирных жителей из Азербайджана. Текст письма к Путину опубликован на сайте армянского президента.

«Посредничество президента России станет большим подспорьем в решении крайне болезненного вопроса возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших», — говорится в обращении Саркисяна к Путину. Армянский президент отметил, что в стране «глубоко обеспокоены» положением солдат и мирных жителей в плену в Азербайджане.

Обмен пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших является одним из обязательных пунктов соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого Арменией и Азербайджаном 9 ноября при посредничестве России. К этому стороны пообещали приступить после прекращения боевых действий, которые длились с 27 сентября. 10 ноября бои на линии соприкосновения полностью прекратились.

В рамках соглашения Армения также обязалась до декабря полностью вывести свои войска из зоны конфликта и вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Безопасность ее новых фактических границ и связи с Арменией через Лачинский коридор обеспечивают российские миротворцы, которые введены в регион на пятилетний срок с возможностью дальнейшего продления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных