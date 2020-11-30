Президент Армении попросил Путина помочь вернуть пленных из Азербайджана
Президент Армении Армен Саркисян попросил российского лидера Владимира Путина помочь вернуть армянских пленных и заложников из числа мирных жителей из Азербайджана. Текст письма к Путину опубликован на сайте армянского президента.
«Посредничество президента России станет большим подспорьем в решении крайне болезненного вопроса возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших», — говорится в обращении Саркисяна к Путину. Армянский президент отметил, что в стране «глубоко обеспокоены» положением солдат и мирных жителей в плену в Азербайджане.
Обмен пленными, удерживаемыми лицами и телами погибших является одним из обязательных пунктов соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого Арменией и Азербайджаном 9 ноября при посредничестве России. К этому стороны пообещали приступить после прекращения боевых действий, которые длились с 27 сентября. 10 ноября бои на линии соприкосновения полностью прекратились.
В рамках соглашения Армения также обязалась до декабря полностью вывести свои войска из зоны конфликта и вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной республикой Нагорный Карабах Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Безопасность ее новых фактических границ и связи с Арменией через Лачинский коридор обеспечивают российские миротворцы, которые введены в регион на пятилетний срок с возможностью дальнейшего продления.