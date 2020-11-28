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Саркисян посетит Москву с частным визитом

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Президент Армении Армен Саркисян посетит 28 ноября Москву с частным визитом, сообщается на сайте главы государства.

«28 ноября президент Армен Саркисян с частным визитом посетит столицу Российской Федерации Москву», — говорится в сообщении.

Планируется, что президент встретится с представителями армянской общины России и общественных структур, чтобы обсудить события в Нагорном Карабахе и Ереване.

Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны.

9 ноября стороны заключили новое соглашение, согласно которому семь регионов Карабаха возвращаются под контроль Баку, сам Карабах соединяется с Арменией Лачинским коридором, а в зону конфликта для обеспечения соблюдения договоренностей вводятся российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных