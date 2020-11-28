Саркисян посетит Москву с частным визитом
Президент Армении Армен Саркисян посетит 28 ноября Москву с частным визитом, сообщается на сайте главы государства.
«28 ноября президент Армен Саркисян с частным визитом посетит столицу Российской Федерации Москву», — говорится в сообщении.
Планируется, что президент встретится с представителями армянской общины России и общественных структур, чтобы обсудить события в Нагорном Карабахе и Ереване.
Карабах объявил о своей независимости в 1991 г., однако ни одна страна мира не признала его статус. Формально со времен СССР он входит в состав Азербайджана, однако исторически населен армянами и поддерживается Ереваном. 27 сентября там началась война между азербайджанскими и армянскими силами, это произошло спустя 26 лет после заключения соглашения о прекращении огня, подписанного после первой карабахской войны.
9 ноября стороны заключили новое соглашение, согласно которому семь регионов Карабаха возвращаются под контроль Баку, сам Карабах соединяется с Арменией Лачинским коридором, а в зону конфликта для обеспечения соблюдения договоренностей вводятся российские миротворцы.