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Сенат Франции призвал правительство признать Карабах

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Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха. В поддержку документа выступили 305 сенаторов, против — один.

«Сенат... призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира», — приводит «РИА Новости» выдержку из резолюции, которая носит рекомендательный характер.

Согласно документу, сенаторы считают, что безопасность и свобода армянского населения республики не гарантируются Азербайджаном. В резолюции сенаторы «осудили военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников», и призвали к выводу азербайджанских ВС и их сторонников с территорий непризнанной республики, которые были заняты в результате военных действий.

В МИД Франции заявили, что одностороннее признание независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ), ни Европе, заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан. «Это не политика правительства (Франции), это не политика Армении, это не политика наших партнеров», — пояснил он в ходе обсуждения в Сенате резолюции.

9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор обеспечивают российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных