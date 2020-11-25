Сенат Франции призвал правительство признать Карабах

9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор обеспечивают российские миротворцы.