Сенат Франции призвал правительство признать Карабах
Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха. В поддержку документа выступили 305 сенаторов, против — один.
«Сенат... призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира», — приводит «РИА Новости» выдержку из резолюции, которая носит рекомендательный характер.
Согласно документу, сенаторы считают, что безопасность и свобода армянского населения республики не гарантируются Азербайджаном. В резолюции сенаторы «осудили военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников», и призвали к выводу азербайджанских ВС и их сторонников с территорий непризнанной республики, которые были заняты в результате военных действий.
В МИД Франции заявили, что одностороннее признание независимости Нагорного Карабаха не пойдет на пользу никому: ни Армении, ни населению Карабаха, ни другим сопредседателям Минской группы (ОБСЕ), ни Европе, заявил госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан. «Это не политика правительства (Франции), это не политика Армении, это не политика наших партнеров», — пояснил он в ходе обсуждения в Сенате резолюции.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Первые два уже вернулись под контроль Баку. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Безопасность ее связи с Арменией через Лачинский коридор обеспечивают российские миротворцы.