МИД России осудил убийство иранского физика-ядерщика
Россия осуждает убийство иранского ученого ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает МИД. Нападение на него носило провокационный характер и явно нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, отмечает ведомство.
«Решительно осуждаем убийство 27 ноября с.г. в Иране ученого М.Фахризаде. Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе. Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах должен понести за это ответственность», — сообщил МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стабильность и безопасность на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива является неизменным приоритетом России. «Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности», — добавили там.
Об убийстве Фахризаде вечером 27 ноября со ссылкой на Минобороны Ирана сообщило агентство IRNA. Агентство Fars при этом писало, что нападение было совершено в городе Абсард в 40 км от Тегерана. По информации СМИ, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, в котором находился ученый, напали две группы вооруженных людей, расстрелявшие машину с обеих сторон. В результате нападения Фахризаде получил ранения и был госпитализирован, он скончался в больнице.
Издание Al Arabiya после убийства Фахризаде писало, что тот был внесен в санкционный список ООН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост — ответственным за его создание.