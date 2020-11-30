МИД России осудил убийство иранского физика-ядерщика

Об убийстве Фахризаде вечером 27 ноября со ссылкой на Минобороны Ирана сообщило агентство IRNA. Агентство Fars при этом писало, что нападение было совершено в городе Абсард в 40 км от Тегерана. По информации СМИ, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, в котором находился ученый, напали две группы вооруженных людей, расстрелявшие машину с обеих сторон. В результате нападения Фахризаде получил ранения и был госпитализирован, он скончался в больнице.