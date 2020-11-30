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МИД России осудил убийство иранского физика-ядерщика

Ведомости

Россия осуждает убийство иранского ученого ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает МИД. Нападение на него носило провокационный характер и явно нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, отмечает ведомство.

«Решительно осуждаем убийство 27 ноября с.г. в Иране ученого М.Фахризаде. Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе. Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах должен понести за это ответственность», — сообщил МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стабильность и безопасность на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива является неизменным приоритетом России. «Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности», — добавили там.

Об убийстве Фахризаде вечером 27 ноября со ссылкой на Минобороны Ирана сообщило агентство IRNA. Агентство Fars при этом писало, что нападение было совершено в городе Абсард в 40 км от Тегерана. По информации СМИ, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, в котором находился ученый, напали две группы вооруженных людей, расстрелявшие машину с обеих сторон. В результате нападения Фахризаде получил ранения и был госпитализирован, он скончался в больнице. 

Издание Al Arabiya после убийства Фахризаде писало, что тот был внесен в санкционный список ООН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает его одним из важнейших лиц, причастных к разработке Ираном ядерного оружия, а центр, где он занимал руководящий пост — ответственным за его создание.

Ранее по теме: Иран сформирует рабочую группу для преследования убийц физика-ядерщика

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных