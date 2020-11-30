Путин внес в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для чиновников

В случае вступления указанных поправок в силу, с гражданами, не соответствующими заявленным требованиям, могут быть расторгнуты трудовые договоры или служебные контракты, следует из документа. При этом служащий обязан уведомить начальство о наличии гражданства другого государства или вида на жительство в нем.