Путин внес в Госдуму законопроект о запрете второго гражданства для чиновников
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в соответствии с которыми лица, имеющие вид на жительство в других странах или гражданство других государств, не имеют права занимать посты в государственных и муниципальных органах власти в России. Документ опубликован в на сайте нижней палаты парламента.
«Военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим, работником органов государственной охраны может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», — сказано в тексте документа.
Запрет касается должностей, подразумевающих доступ к государственной тайне. Лица с двойным гражданством или видом на жительство, занимающие подобные посты в настоящий момент, должны отказаться от документов, позволяющих им проживать в другой стране.
В случае вступления указанных поправок в силу, с гражданами, не соответствующими заявленным требованиям, могут быть расторгнуты трудовые договоры или служебные контракты, следует из документа. При этом служащий обязан уведомить начальство о наличии гражданства другого государства или вида на жительство в нем.
Изменения предлагается внести в законы о военной службе, службе в таможенных органах, работе в Центральном банке и в органах местного самоуправления, муниципальной и дипломатической службе, Следственном комитете, об органах внутренних дел, Счетной палате, федеральной противопожарной службе, службе в уголовно-исполнительной системе, службе в органах принудительного исполнения.
Кроме того, гражданин другого государства не может быть уполномоченным по защите прав предпринимателей в России, уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг, уполномоченным по правам ребенка и уполномоченным по правам человека в субъектах России.
Нововведения обусловлены поправками в Конституцию страны, которые были приняты в результате общенародного голосования 1 июля. Ранее, 25 ноября, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому члены Госсовета не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство в других странах и счета в зарубежных банках.