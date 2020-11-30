Пашинян отменил визит в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отменил визит в Москву в начале декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
«Поскольку принято решение о проведении заседания Евразийского межправсовета 4 декабря и саммита глав стран ОДКБ в режиме видеоконференции, премьер-министр Армении не поедет в Москву», — говорится в сообщении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с Пашиняном в Ереване, в ходе которой стороны обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Пашинян в ходе встречи выразил надежду, что военно-техническое сотрудничество между Арменией и Россией будет углубляться. Премьер-министр республики также отметил, что во время обострения конфликта в Карабахе Ереван чувствовал поддержку Москвы.
9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившейся с 27 сентября. По нему Армения выводит из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.