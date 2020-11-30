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Пашинян отменил визит в Москву

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отменил визит в Москву в начале декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Поскольку принято решение о проведении заседания Евразийского межправсовета 4 декабря и саммита глав стран ОДКБ в режиме видеоконференции, премьер-министр Армении не поедет в Москву», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с Пашиняном в Ереване, в ходе которой стороны обсудили урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Пашинян в ходе встречи выразил надежду, что военно-техническое сотрудничество между Арменией и Россией будет углубляться. Премьер-министр республики также отметил, что во время обострения конфликта в Карабахе Ереван чувствовал поддержку Москвы.

9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившейся с 27 сентября. По нему Армения выводит из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.

Ранее по теме: Президент Армении попросил Путина помочь вернуть пленных из Азербайджана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных